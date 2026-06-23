Messi nunca lo tendrá: el récord que Cristiano pulverizó en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se convirtió este martes, con su doblete momentáneo 3-0 ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos.
Cristiano, titular en el once del seleccionador español Roberto Martínez, firmó el 1-0 al rematar un centro de Joao Cancelo a los seis minutos.
El portugués, de 41 años, marcó un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y, ahora, uno en la Copa del Mundo de 2026.
El delantero del Al-Nassr conquistó los únicos tres trofeos de la historia de Portugal, una Eurocopa y dos Ligas de Naciones. El segundo llegó al minuto 39' luego de un gran pase de Bruno Fernandes que CR7 definió cruzado.
Todos los goles de Cristiano Ronaldo
A lo largo de su legendaria carrera, Cristiano Ronaldo ha anotado un total de 9 goles en las Copas del Mundo.
Aquí tienes la lista completa de sus anotaciones, detallando el rival y la edición del Mundial correspondiente:
Alemania 2006 (1 gol)
Contra Irán (Fase de grupos, de penal)
Sudáfrica 2010 (1 gol)
Contra Corea del Norte (Fase de grupos)
Brasil 2014 (1 gol)
Contra Ghana (Fase de grupos)
Rusia 2018 (4 goles)
Contra España (Fase de grupos - Hizo un hat-trick)
Contra Marruecos (Fase de grupos)
Catar 2022 (1 gol)
Contra Ghana (Fase de grupos, de penal)
Estados Unidos, México y Canadá 2026 (2 gol, en juego)
Contra Uzbekistán (Fase de grupos)