Messi nunca lo tendrá: el récord que Cristiano pulverizó en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se convirtió este martes, con su doblete momentáneo 3-0 ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos. Cristiano, titular en el once del seleccionador español Roberto Martínez, firmó el 1-0 al rematar un centro de Joao Cancelo a los seis minutos.

El portugués, de 41 años, marcó un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y, ahora, uno en la Copa del Mundo de 2026. El delantero del Al-Nassr conquistó los únicos tres trofeos de la historia de Portugal, una Eurocopa y dos Ligas de Naciones. El segundo llegó al minuto 39' luego de un gran pase de Bruno Fernandes que CR7 definió cruzado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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