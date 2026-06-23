  1. Mundial 2026

Pidió anular el récord de Messi: "Es un error del árbitro, el VAR debió revisar"

Lionel Messi ya es el máximo goleador de la historia, pero nunca esperó que pidieran anular su récord.

Pidió anular el récord de Messi: Es un error del árbitro, el VAR debió revisar

Lionel Messi es el máximo goleador de la historia con 18 goles.
23 de junio de 2026 a las 06:54

La Selección Argentina sigue dando de qué hablar en el Mundial 2026. Tras la victoria ante Austria que selló su pase a la siguiente ronda, estalló la polémica. Peter Schmeichel, el histórico exarquero de Dinamarca, aseguró en la televisión de Estados Unidos que el primer gol de Lionel Messi fue ilegal y debió anularse.

Según Schmeichel, la jugada del gol nació de una trampa. El exarquero afirma que el volante argentino Alexis Mac Allister le dio una patada por atrás al jugador austríaco Xaver Schlager para quitarle el balón.

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Aunque elogió el talento de Messi, Schmeichel fue contundente: "No le voy a quitar el brillo a Messi, estuvo fantástico. Pero ese gol no debió valer. Fue una patada desde atrás. El VAR debió revisar la jugada y cobrar tiro libre para Austria. Es un error claro del árbitro".

Todo el banquillo de Austria reclamó la misma falta en el partido, pero los árbitros dejaron seguir la jugada que terminó en las redes.

Messi rompió 4 récords mundiales


A pesar de la polémica, el partido fue histórico para Lionel Messi, quien destruyó los libros de historia del fútbol al romper cuatro récords impresionantes:

-Máximo goleador de los Mundiales: Llegó a 18 goles, superando al alemán Miroslav Klose (16).

-Más partidos jugados: Sumó 28 encuentros en Copas del Mundo.

-Más victorias: Logró su triunfo número 18, superando también a Klose (17).

-Más minutos jugados: Acumuló 2,489 minutos en cancha, superando la marca del italiano Paolo Maldini.

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Más allá de los reclamos, la Albiceleste ya festeja. Con los triunfos ante Argelia y Austria, el equipo de Lionel Scaloni aseguró el primer lugar de su grupo y ya clasificó a los 16avos de final.

El próximo sábado, Argentina cerrará la fase de grupos frente a Jordania en la ciudad de Dallas, jugando con total tranquilidad y con el boleto asegurado en el bolsillo.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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