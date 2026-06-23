Pidió anular el récord de Messi: "Es un error del árbitro, el VAR debió revisar"

La Selección Argentina sigue dando de qué hablar en el Mundial 2026. Tras la victoria ante Austria que selló su pase a la siguiente ronda, estalló la polémica. Peter Schmeichel, el histórico exarquero de Dinamarca, aseguró en la televisión de Estados Unidos que el primer gol de Lionel Messi fue ilegal y debió anularse. Según Schmeichel, la jugada del gol nació de una trampa. El exarquero afirma que el volante argentino Alexis Mac Allister le dio una patada por atrás al jugador austríaco Xaver Schlager para quitarle el balón.



Aunque elogió el talento de Messi, Schmeichel fue contundente: "No le voy a quitar el brillo a Messi, estuvo fantástico. Pero ese gol no debió valer. Fue una patada desde atrás. El VAR debió revisar la jugada y cobrar tiro libre para Austria. Es un error claro del árbitro". Todo el banquillo de Austria reclamó la misma falta en el partido, pero los árbitros dejaron seguir la jugada que terminó en las redes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Messi rompió 4 récords mundiales



A pesar de la polémica, el partido fue histórico para Lionel Messi, quien destruyó los libros de historia del fútbol al romper cuatro récords impresionantes: -Máximo goleador de los Mundiales: Llegó a 18 goles, superando al alemán Miroslav Klose (16). -Más partidos jugados: Sumó 28 encuentros en Copas del Mundo. -Más victorias: Logró su triunfo número 18, superando también a Klose (17). -Más minutos jugados: Acumuló 2,489 minutos en cancha, superando la marca del italiano Paolo Maldini.