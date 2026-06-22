¡A la caza de Messi! Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 comienza a tomar forma tras las primeras jornadas del torneo. Varias de las principales figuras del fútbol internacional ya han dejado su huella en la competencia, protagonizando una intensa disputa por el liderato de goleo que promete mantenerse hasta las fases decisivas del campeonato.
Entre todos los nombres destacados, Lionel Messi vuelve a sobresalir. El capitán de la Selección Argentina se ha convertido en el máximo anotador del certamen gracias a su notable producción ofensiva en los primeros partidos de la Albiceleste. Su capacidad para aparecer en los momentos importantes ha sido determinante para el buen inicio del conjunto sudamericano.
El delantero argentino abrió su cuenta con un triplete frente a Argelia y posteriormente amplió su registro con un doblete en la victoria sobre Austria. Gracias a esas cinco anotaciones, el futbolista del Inter Miami ocupa en solitario la primera posición de la tabla de goleadores, reafirmando su vigencia en la máxima cita del fútbol mundial.
Sin embargo, la competencia está lejos de estar definida. Kylian Mbappé y Erling Haaland siguen muy de cerca al argentino con cuatro goles cada uno, luego de actuaciones sobresalientes con Francia y Noruega, respectivamente. Ambos delanteros se perfilan como los principales perseguidores de Messi en la lucha por terminar como máximo artillero del torneo.
Tras las dos primeras jornadas, la clasificación de goleadores es encabezada por Lionel Messi con cinco tantos, seguido por Mbappé y Haaland con cuatro. Más atrás aparecen el alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan David con tres anotaciones cada uno, manteniendo abierta una batalla que apenas comienza y que promete emociones hasta el final del Mundial 2026.