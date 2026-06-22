¡A la caza de Messi! Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 comienza a tomar forma tras las primeras jornadas del torneo. Varias de las principales figuras del fútbol internacional ya han dejado su huella en la competencia, protagonizando una intensa disputa por el liderato de goleo que promete mantenerse hasta las fases decisivas del campeonato.

Entre todos los nombres destacados, Lionel Messi vuelve a sobresalir. El capitán de la Selección Argentina se ha convertido en el máximo anotador del certamen gracias a su notable producción ofensiva en los primeros partidos de la Albiceleste. Su capacidad para aparecer en los momentos importantes ha sido determinante para el buen inicio del conjunto sudamericano.