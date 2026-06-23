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Partidos de HOY martes 23 de junio Mundial 2026: a qué hora y dónde ver

Se juegan los últimos encuentros de la jornada 2 del Mundial 2026. Aquí te dejamos los partidos de este martes 23 de junio.

Partidos de HOY martes 23 de junio Mundial 2026: a qué hora y dónde ver

Portugal es una de la selecciones que juega este martes 23 de junio.
23 de junio de 2026 a las 06:16

La emoción de la Copa del Mundo 2026 está al límite. Este martes nos espera una jornada llena de adrenalina donde varias selecciones se juegan la vida. A estas alturas del torneo ya no hay margen de error: ganar significa respirar, y perder podría significar empacar las maletas de regreso a casa.

La presión táctica y psicológica estará a tope en cuatro duelos que prometen sacar chispas.

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Portugal vs. Uzbekistán: Los portugueses quieren adueñarse del balón y atacar por las bandas, pero no la tendrán fácil. Uzbekistán ha demostrado ser un equipo muy ordenado, disciplinado y experto en complicarle la vida a los gigantes.

Inglaterra vs. Ghana: Un verdadero choque de estilos. Inglaterra buscará presionar arriba y controlar el juego, mientras que Ghana apostará por su tremenda fuerza física, velocidad y contragolpes letales.

Panamá vs. Croacia: Un reto enorme para los canaleros. Panamá necesitará una defensa perfecta y mucha puntería para ganarle los puntos a una Croacia que tiene mucha experiencia y sabe cómo manejar los tiempos del partido.

Colombia vs. RD Congo: El cierre del día estará a cargo de los colombianos, quienes buscarán imponer su ritmo frente a una siempre física y competitiva República Democrática del Congo.

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Horarios y dónde ver los partidos en Centroamérica y Panam


Para que no te pierdas ningún detalle, todos los encuentros se transmitirán en vivo por la señal de Tigo Sports. Aquí tienes la agenda para este martes:

Portugal vs. Uzbekistán
Hora: 11:00 am (12:00 pm Panamá)
Transmitir: Tigo Sport

Inglaterra vs. Ghana
Hora 2:00 pm (3:00 pm Panamá)
Transmite: Tigo Sport

Panamá vs. Croacia
Hora: 5:00 pm (6:00 pm Panamá)
Transmisión: Tigo Sport

Colombia vs. RD Congo
Hora: 8:00 pm (9:00 pm Panamá)
Transmite: Tigo Sport

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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