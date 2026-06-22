Argelia remonta y echa a la cenicienta Jordania de la Copa del Mundo

Argelia consiguió una victoria vital en la última jornada de actividad del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 2-1 a Jordania en la Bahía de Santa Clara, California. El conjunto africano tuvo que remar contra corriente luego de verse en desventaja durante gran parte del encuentro, pero encontró la fórmula en la segunda mitad para darle vuelta al marcador y seguir soñando con la clasificación a los dieciseisavos de final.
El combinado jordano salió decidido a sorprender desde el pitazo inicial. Apenas transcurrido un minuto, Nizar Al-Rashdan generó la primera ocasión con un cabezazo que pasó muy cerca del arco. Más tarde, al 12', Mousa Al-Tamari lideró un rápido contragolpe y sacó un potente remate lejano que exigió una gran intervención del guardameta Luca Zidane. Argelia respondió mediante Riyad Mahrez, quien desperdició una clara oportunidad mano a mano al minuto 20 y volvió a encontrarse con la sólida resistencia de Yazeed Abu Laila poco después.
La insistencia de Jordania encontró recompensa al minuto 36. Tras una elaborada combinación de pases dentro del área rival, Al-Rashdan apareció sin marca para conectar un fuerte disparo al primer poste y vencer a Zidane, estableciendo el 1-0 que llenó de ilusión al conjunto asiático antes del descanso.
Para la segunda parte, Argelia adelantó sus líneas y aumentó considerablemente la presión ofensiva. El joven Badredine Bouanani “Maza” comenzó a desequilibrar con su velocidad y técnica, poniendo a prueba en dos ocasiones consecutivas al arquero Abu Laila. La igualdad llegó al minuto 68 gracias a una acción de pelota parada: Mahrez ejecutó un preciso tiro de esquina y el delantero Ismaël Benbouali se elevó por encima de todos para conectar un certero cabezazo que significó el 1-1.
Con Jordania cada vez más desgastada físicamente, los africanos aprovecharon el impulso anímico para buscar la remontada definitiva. El gol del triunfo llegó al minuto 82, nuevamente tras un saque de esquina. La defensa jordana no logró despejar el peligro y el balón quedó servido para Amine Gouiri, quien definió con determinación para sellar el 2-1. De esta manera, los Zorros del Desierto sumaron tres puntos fundamentales y mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar en el Mundial 2026.