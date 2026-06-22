Argelia remonta y echa a la cenicienta Jordania de la Copa del Mundo

Argelia consiguió una victoria vital en la última jornada de actividad del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 2-1 a Jordania en la Bahía de Santa Clara, California. El conjunto africano tuvo que remar contra corriente luego de verse en desventaja durante gran parte del encuentro, pero encontró la fórmula en la segunda mitad para darle vuelta al marcador y seguir soñando con la clasificación a los dieciseisavos de final.

El combinado jordano salió decidido a sorprender desde el pitazo inicial. Apenas transcurrido un minuto, Nizar Al-Rashdan generó la primera ocasión con un cabezazo que pasó muy cerca del arco. Más tarde, al 12', Mousa Al-Tamari lideró un rápido contragolpe y sacó un potente remate lejano que exigió una gran intervención del guardameta Luca Zidane. Argelia respondió mediante Riyad Mahrez, quien desperdició una clara oportunidad mano a mano al minuto 20 y volvió a encontrarse con la sólida resistencia de Yazeed Abu Laila poco después.