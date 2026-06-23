Michael Olise desata la polémica en pleno Mundial por una sustancia prohibida ¿Qué es Snus?

Todo surgió a raíz de un frasco de snus que vio junto a sus botines. Y la sustancia está prohibida en buena parte de Europa.
Francia sigue demostrando su poderío en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Didier Deschamps logró una contundente goleada ante Irak, un resultado que le dio el pase directo a los dieciseisavos de final del torneo.
En lo deportivo todo es alegría para los galos, gracias al brillo de Kylian Mbappé, quien anotó dos goles, y de Ousmane Dembélé, que sumó otro tanto. Sin embargo, una fuerte polémica fuera de la cancha se robó la atención de los medios.
El apuntado es Michael Olise, el habilidoso extremo del Bayern Múnich que completa el tridente de ataque francés. El jugador se encuentra en el ojo del huracán tras la filtración de una foto que generó un enorme debate en las redes sociales.
La imagen en cuestión muestra el casillero de Olise dentro del vestuario del Lincoln Financial Field, en Filadelfia. Entre sus botines y la ropa de juego, se puede ver claramente un pequeño frasco de una sustancia llamada snus.
El snus es un tipo de tabaco picado y húmedo que tiene su origen en Suecia. A diferencia del cigarrillo tradicional, este producto no genera humo y se consume de una manera muy particular por quienes lo utilizan.
Para usarlo, la persona se coloca una pequeña bolsa blanca con el tabaco en la boca, justo entre el labio y la encía. El producto se deja allí durante varios minutos hasta que el cuerpo absorbe por completo la nicotina.
La polémica estalló porque la venta de este producto está totalmente prohibida en Francia y en Alemania, el país donde Olise juega profesionalmente. De hecho, su comercialización es ilegal en casi todos los países de la Unión Europea.
A pesar de que su venta está prohibida en el viejo continente, el consumo de snus se ha vuelto popular entre varios atletas. Muchos futbolistas lo utilizan buscando relajación o para mejorar la concentración antes de los partidos.
El caso de Olise no es el primero que sacude al mundo del fútbol por este motivo. En el año 2018, el delantero inglés Jamie Vardy también fue captado por las cámaras con una caja de este mismo tabaco antes de un partido internacional.
Ante este panorama, muchas personas comenzaron a preguntarse si el joven extremo de la selección francesa podría enfrentar problemas legales graves por tener este producto en su poder.
La realidad es que las leyes sobre el snus varían mucho según el lugar del mundo donde se encuentre la persona. Sin embargo, en la mayoría de los países, el castigo no suele pasar a mayores si es para uso propio.
En Europa, las autoridades de aduana o la policía generalmente se limitan a confiscar y destruir el producto. También pueden aplicar una multa económica si consideran que la cantidad supera los límites permitidos para el consumo personal.
Por el momento, la FIFA no se ha pronunciado sobre el tema de manera oficial. Al no tratarse de una sustancia que mejore el rendimiento físico de forma ilegal, es poco probable que Olise reciba una sanción deportiva.
Mientras la polémica sigue encendida en las redes sociales, Francia intenta mantener el foco en lo estrictamente futbolístico. El equipo ya piensa en la siguiente fase del Mundial, donde buscará mantener su camino rumbo al título.