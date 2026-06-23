Acusan a jugadores de traición tras perder con Argentina y los sacaron del Mundial

Según un comunicado de la entidad, ya había advertido "de la subjetividad de algunos canales" antes y durante el partido de la Copa del Mundo entre Argelia y Argentina -en el que los albicelestes se impusieron por 3-0-, pero, "a pesar de las advertencias sobre insultos y traición, y la necesidad de equilibrio", se detectó "una flagrante violación de estos principios por parte de Dzair News".