Acusan a jugadores de traición tras perder con Argentina y los sacaron del Mundial

Lanzaron una fuerte acusación contra su propia selección y decidieron suspenderlos del Mundial 2026. Aquí te dejamos como se dio todo.
Argelia suspendió este martes, por un período de tres días, las emisiones del canal digital Dzair News, debido a la difusión de contenido con "graves acusaciones a miembros de la selección nacional de fútbol", informó la Autoridad Nacional Independiente de Control Audiovisual (ANIRA).
La ANIRA, órgano estatal encargado de supervisar, controlar y sancionar a medios audiovisuales, obligó a Dzair News a retirar "de todas las plataformas digitales y medios sociales afiliados" el contenido por el que se aplica la suspensión.
Según un comunicado de la entidad, ya había advertido "de la subjetividad de algunos canales" antes y durante el partido de la Copa del Mundo entre Argelia y Argentina -en el que los albicelestes se impusieron por 3-0-, pero, "a pesar de las advertencias sobre insultos y traición, y la necesidad de equilibrio", se detectó "una flagrante violación de estos principios por parte de Dzair News".
La autoridad, que se refirió a "acusaciones graves que están criminalizadas por la ley y contrarias a la ética mediática", no precisó cómo ni contra qué miembros de la selección argelina se registró la "violación" de principios.
El órgano estatal instó a los medios a cumplir "estrictamente las disposiciones de la ley y la ética profesional" y subrayó que "tomará las medidas legales y reglamentarias adecuadas en caso de registrar cualquier violación similar, a fin de garantizar el respeto de la legislación y la regulación vigentes".
En agosto de 2023, entró en vigor la polémica Ley de Información, pese al rechazo de periodistas y organizaciones de derechos humanos al considerar que impone restricciones y censura a los medios de comunicación.
Para la regulación de la normativa se creó entonces la ANIRA, además del Consejo Superior de Ética y Conducta, órganos nombrados por el presidente argelino, Abdelmayid Tebún.
Argelia ocupa actualmente el puesto 145 entre los 180 países que figuran en la clasificación mundial de la libertad de prensa que elabora anualmente Reporteros Sin Fronteras, que en 2023 rechazó el contenido de la ley.
El contundente triunfo de Argentina por 3-0 sobre la escuadra africana caló hondo en la opinión pública de ese país, lo que desató una ola de críticas en diversos programas deportivos que rápidamente cruzaron la línea de lo estrictamente futbolístico.
Los analistas locales señalan que la furia de los aficionados y el tono agresivo de algunos reporteros digitales subió de nivel tras confirmarse la eliminación matemática del equipo del torneo mundialista.
Esta drástica medida de suspender las emisiones de Dzair News encendió de inmediato las alarmas entre los defensores de los derechos humanos y los sindicatos de prensa locales, quienes ven con temor el aumento de los castigos del gobierno.
Muchos periodistas del país expresaron de forma anónima su preocupación, asegurando que cubrir la participación de su propia selección nacional en un torneo internacional se ha vuelto una profesión de alto riesgo bajo las leyes actuales.
Por su parte, el entorno de los futbolistas de la selección argelina prefirió llamarse al silencio y no dar declaraciones públicas sobre los insultos recibidos, concentrándose únicamente en el cierre de su participación en la Copa del Mundo.
Mientras el debate sobre la censura continúa en las calles, la sanción de tres días ya se está aplicando de forma estricta, dejando una clara advertencia para el resto de los canales que intenten criticar con dureza al equipo de fútbol de Argelia.