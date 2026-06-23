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CR7 responde a la polémica, foto de Georgina y el hito que Messi nunca tendrá

Cristiano Ronaldo no para de hacer historia en su carrera y rompió varios récords tras su doblete en el 4-0 de Portugal. Vean el que Messi nunca tendrá.

23 de junio de 2026 a las 13:07
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Cristiano Ronaldo no para de hacer historia en su carrera y rompió varios récords tras su doblete en el 4-0 de Portugal. Vean el que Messi nunca tendrá.
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Dos aficionadas de Portugal esperando ver a Cristiano Ronaldo y su cita con la historia.

 Carlos Ramírez / EFE
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Muchas chicas llevaron sus carteles para demostrarle su cariño a Cristiano Ronaldo.

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Cristiano sabía que estaba ante una oportunidad única en su carrera. Convertirse en el único jugador en marcar en 6 Mundiales.

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Cristiano Ronaldo es el único jugador en toda la historia en marcar gol en 6 Mundiales y también es el único en jugar 6 copas del mundo. Algo que Messi nunca podrá igualar.
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Cristiano Ronaldo lo festejaba con todo, no era para menos luego de todo lo que pasó contra el Congo donde no pudo aparecer.

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Toda Portugal celebró con el 7, sin duda que quieren empujarlo a conseguir la Copa del Mundo.

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Cristiano Ronaldo miró al cielo, seguramente un gol dedicado para su padre.

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Cristiano Ronaldo se convirtió este martes, con su doblete momentáneo 3-0 ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos.
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Cristiano Ronaldo llamó la atención de los jugadores y de todo el mundo. De la nada, Nuno Mendes fue allá, cobró el tiro libre y marcó el gol. ¡Qué jugada más inesperada, señores!
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Cristiano Ronaldo celebrando el tanto de Nuno Mendes.

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Nunca habrá secuencia más perfecta que una celebración de Cristiano Ronaldo. El SIIIIIIIIIIII es histórico en todos los ámbitos.
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Por fin lo logró. Por fin lo consiguió. Un récord más para Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Una marca histórica más para El Bicho. Gracias a sus dos goles en la presente Copa del Mundo, CR7 igualó a Eusebio como el MÁXIMO GOLEADOR DE PORTUGAL (10) en toda la historia de los Mundiales.
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El mejor jugador portugués de todos los tiempos tenía que adueñarse de este récord. El máximo goleador que ha existido tenía que ser el máximo anotador de su país en el torneo más importante del planeta. Con 41 años de edad, Cris sigue haciendo historia.
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Así se desahogó Cristiano Ronaldo luego de marcar sus dos goles ante Uzbekistn

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Georgina Rodríguez festejando a su amado. Esta foto la publicó en Instagram.
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IShowSpeed lloró con los goles de Cristiano Ronaldo. Es uno de los grandes fanáticos de CR7.
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La locura fue total en la victoria de Portugal.
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Cristiano Ronaldo se sacó un gran peso de encima.
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Muchos hablaban de una mala relación de Cristianocon Joao Neves después de su palabra. Aquí acabaron todos los rumores.

 Carlos Ramírez / EFE
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Otro con los que había una supuesta riña era Bruno Fernandes, CR7 le demuestra al mundo que nada es cierto.

 Kenneth Fernández / EFE
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El hambre de Cristiano Ronaldo por marcar nunca se acaba.
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Cristiano Ronaldo ha causado mucho revuelo en el Mundial 2026.
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