Duro golpe a Francia: murió su madre y se va de la concentración del Mundial 2026

La selección de Francia afrontará un momento delicado en plena disputa del Mundial 2026. Su seleccionador, Didier Deschamps, abandonará temporalmente la concentración de los 'bleus' tras recibir la noticia del fallecimiento de su madre, ocurrido este martes por la mañana.
La información fue confirmada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) mediante un comunicado oficial, en el que expresó sus condolencias al entrenador y explicó las medidas que se adoptarán durante su ausencia.
"Didier Deschamps ha tenido el dolor, este martes por la mañana, de conocer el fallecimiento de su madre", señaló la federación francesa, que rápidamente informó a la opinión pública sobre la situación que atraviesa el técnico campeón del mundo.
Debido a esta circunstancia personal, Deschamps regresará a Francia para asistir al funeral y acompañar a su familia en uno de los momentos más difíciles de su vida.
Su salida se produce en un tramo importante del torneo, cuando el combinado francés se prepara para cerrar la fase de grupos.
La FFF confirmó además que el seleccionador no podrá dirigir las sesiones de entrenamiento previas al compromiso contra Noruega, correspondiente a la última jornada del Grupo I del Mundial 2026.
"No podrá dirigir los entrenamientos previos al partido entre Noruega y Francia, ni podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido del grupo I", precisó el organismo en su comunicado.
Ante esta situación, Guy Stéphan, histórico asistente de Deschamps y uno de sus colaboradores más cercanos desde hace más de una década, asumirá de manera interina la conducción del equipo nacional francés.
Stéphan es una figura de plena confianza para el seleccionador. Ambos han trabajado juntos durante gran parte de la exitosa etapa de Francia, que incluyó la conquista del Mundial de Rusia 2018 y la obtención de la Liga de Naciones de la UEFA en 2021.
La ausencia de Deschamps representa un golpe emocional para el grupo, aunque desde el entorno de la selección existe plena confianza en que el cuerpo técnico mantendrá la estabilidad y la preparación habitual de cara al encuentro frente a Noruega.
Francia ya tiene prácticamente asegurado su futuro en la competición, pero el duelo del viernes será importante para definir posiciones dentro del grupo y llegar con mayor confianza a la fase eliminatoria del campeonato.
Mientras tanto, jugadores, dirigentes y aficionados han enviado numerosos mensajes de apoyo al entrenador de 57 años, considerado una de las figuras más importantes en la historia reciente del fútbol francés tanto como jugador como entrenador.
Por ahora no se ha confirmado la fecha exacta de su regreso a Estados Unidos, aunque todo apunta a que Deschamps volverá a incorporarse a la delegación francesa una vez concluido el funeral.
La prioridad del técnico es acompañar a su familia en este momento de duelo, mientras Guy Stéphan tendrá la responsabilidad de liderar a los 'bleus' en un partido clave del Mundial 2026.