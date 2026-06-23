EN VIVO: Colombia y Congo se enfrentan en la última fecha del grupo K del Mundial

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EN VIVO: Colombia se enfrenta a Congo en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026
PREVIA |
El delantero del Bayern de Múnich Luis Díaz ha superado la molestia muscular que le afectó la semana pasada y destaca en el once de Colombia que se enfrenará este martes en Guadalajara contra República Democrática del Congo en el cierre de la segunda jornada del Grupo K del Mundial.
Lorenzo mantiene su once de gala
Colombia se impuso en el debut a Uzbekistán por 1-3 y RDC sustrajo un empate 1-1 a Portugal, que hoy, en la apertura de la segunda fecha, vapuleó por 5-0 a los Lobos Blancos uzbekos.
Alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica; Davinson Sánchez, Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz Y Luis Javier Suárez.
ALINEACIÓN DEL CONGO: SALE CON LÍNEA DE CINCO
La selección de la República Democrática del Congo se plantará este martes con una línea de cinco defensas para tratar de detener el ataque de Colombia, en el partido entre ambas selecciones por el grupo K del Mundial 2026.
Alineación de la República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Ngalayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cedric Bakambu, Yoane Wissa.
Seleccionador: Sébastien Desabre.