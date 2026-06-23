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EN VIVO: Colombia y Congo se enfrentan en la última fecha del grupo K del Mundial

Colombia se enfrenta a Congo en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026

EN VIVO: Colombia y Congo se enfrentan en la última fecha del grupo K del Mundial
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El hincha del Congo Michel Kuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea, besa una bandera nacional este martes, antes del partido entre Colombia y RD Congo en el estadio Akron en Guadalajara (México)

 Alex Cruz / EFE
23 de junio de 2026 a las 18:53

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EN VIVO: Colombia se enfrenta a Congo en la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026

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El delantero del Bayern de Múnich Luis Díaz ha superado la molestia muscular que le afectó la semana pasada y destaca en el once de Colombia que se enfrenará este martes en Guadalajara contra República Democrática del Congo en el cierre de la segunda jornada del Grupo K del Mundial.

Lorenzo mantiene su once de gala

Colombia se impuso en el debut a Uzbekistán por 1-3 y RDC sustrajo un empate 1-1 a Portugal, que hoy, en la apertura de la segunda fecha, vapuleó por 5-0 a los Lobos Blancos uzbekos.

Alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica; Davinson Sánchez, Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz Y Luis Javier Suárez.

ALINEACIÓN DEL CONGO: SALE CON LÍNEA DE CINCO

La selección de la República Democrática del Congo se plantará este martes con una línea de cinco defensas para tratar de detener el ataque de Colombia, en el partido entre ambas selecciones por el grupo K del Mundial 2026.

Alineación de la República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Ngalayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cedric Bakambu, Yoane Wissa.

Seleccionador: Sébastien Desabre.

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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