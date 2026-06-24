México fue aplastante: así finalizaron las tablas de los grupos A, B y C del Mundial

México avanzó con paso perfecto este miércoles a los dieciseisavos de final, que ya había asegurado con antelación, al terminar primera del Grupo A, mientras Sudáfrica se aseguró la segunda plaza y se las verá con Canadá; y Corea del Sur ocupó la tercera posición. República Checa, con un punto, quedó en el sótano de la serie. El equipo de Javier ‘Vasco’ Aguirre llegó a los 9 puntos, algo que sucede por primera vez en sus 18 participaciones en mundiales, tras ganar por 0-3 a la República Checa. El Tri, primero del A, jugará el 30 de junio ante uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I.

Sudáfrica, segunda del A, venció por 1-0 a Corea del Sur, llegó a 4 puntos y por primera vez superó una fase de grupos en sus cuatro apariciones mundialistas, incluida la de 2010, en la que fue local. Los sudafricanos jugarán en dieciseisavos contra Canadá el domingo 28 de junio en Los Ángeles. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Corea del Sur, con tres puntos y -1 en diferencia de goles, queda a merced de la resolución del resto de grupos para saber si tiene opciones de estar entre los ocho mejores terceros.

ASÍ SE DEFINIÓ EL GRUPO B

La selección de Suiza se clasificó para los dieciseisavos del final del Mundial 2026 como primera del grupo B, en el que Canadá también avanzó como segunda y Bosnia terminó como tercera, a la espera de si está entre las ocho mejores en el cómputo final de todos los cuartetos. Suiza sumó siete puntos, tras su triunfo por 2-1 sobre Canadá, que fue segunda con cuatro; los mismos que Bosnia-Herzegovina, que acaba por detrás de la selección norteamericana por tener peor diferencia general de goles.

Catar, dirigida por Julen Lopetegui y derrotada este miércoles por el conjunto balcánico por 3-1, finaliza última y queda matemáticamente eliminada. Suiza, como primera de su cuarteto, jugará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio frente a un tercero (la combinación incluye los grupos E, F, G, I o J) en Vancouver, mientras que Canadá, como segunda, se enfrentará el domingo 28 de junio al segundo del A (pueden ser Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica) en Los Ángeles. La clasificación de Bosnia queda pendiente de estar entre los ocho mejores terceros de todos los grupos. Sus cuatro puntos, con una diferencia de goles de -1, mantienen aún en el aire su pase, a expensas del desarrollo del resto de partidos de la tercera jornada.

ASÍ SE DEFINIÓ EL GRUPO C

La selección de Brasil se clasificó este miércoles para los dieciseisavos del final del Mundial como primera del Grupo C, en el que Marruecos también avanzó como segunda y Escocia terminó como tercera, a la espera de si está entre las ocho mejores en el cómputo final de las otras llaves. Brasil llegó a siete puntos este miércoles al golear por 0-3 a Escocia, mientras que Marruecos escoltó a la Canarinha con las mismas siete unidades al superar por 4-2 a Haití, que matemáticamente estaba eliminada antes de esta fecha tras sufrir dos derrotas consecutivas: 0-1 ante Escocia y 3-0 frente a Brasil.

El equipo de Carlo Ancelotti, como líder del Grupo C, jugará los dieciseisavos de final el lunes 29 de junio en Houston (EE.UU.) ante el segundo del F. Y Marruecos, como segunda, se enfrentará el mismo día con el primero del F en Monterrey (México). La clasificación de Escocia (tercera del C) queda en vilo, pues debe esperar si está entre los ocho mejores terceros de todos los grupos. Sus tres puntos, con una diferencia de goles de -3, mantienen en suspense su pase, a expensas del desarrollo del resto de partidos de la tercera jornada.