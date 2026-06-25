Brujo ghanés sacude el Mundial y confirma al próximo campeón del mundo: "Es para él"

El polémico espiritualista ghanés, Kwaku Bonsam, volvió a encender el debate mundial tras lanzar una sorprendente predicción sobre el desenlace de la Copa del Mundo. El autoproclamado brujo aseguró que el torneo ya está definido “en el plano espiritual” y que la selección de Portugal será la encargada de levantar el trofeo, con Cristiano Ronaldo como la gran figura de la competición.

“Este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal”, declaró Bonsam, convencido de que el combinado luso ya conquistó el título a nivel espiritual, incluso antes de disputarse la gran final. Según su visión, Inglaterra también tendrá un papel destacado durante el campeonato. Sin embargo, el conjunto liderado por Harry Kane volvería a quedarse a las puertas de la gloria y no lograría romper la larga sequía mundialista.

Kwaku Bonsam es una figura ampliamente conocida en Ghana por sus constantes predicciones relacionadas con el fútbol. Hace unos días adelantó que Ghana no iba perder ante Inglaterra y que Kane no iba a poder golearlos y el partido terminó 0-0. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A lo largo de los años ha ganado notoriedad internacional por asegurar que puede interpretar e incluso influir en resultados deportivos mediante rituales y prácticas espirituales.