Los partidos de hoy 25 de junio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos

Ya definidos los grupos A, B y C del Mundial 2026, este jueves les llega el turno al sector D, E y F, con varios partidos interesantes por el primer y segundo lugar, pero también en la batalla de los mejores terceros. La selección de Ecuador, que ha sumado un solo punto tras caer ante Costa de Marfil y empatar con Curazao, se juega sus opciones de prosperar en el torneo esta tarde en el estadio Meadowlands de East Rutherford (Nueva Jersey) ante la poderosa Alemania, ya matemáticamente clasificada para los 16avos de final (2:00 PM por Tigo Sports y TVC).

Costa de Marfil, segunda del Grupo E con tres puntos y sólo superada por los alemanes, busca el pase a la siguiente ronda en el Lincoln Financial Field de Filadelfia frente a una Curazao que también mantiene vivo el sueño de seguir adelante en un certamen en el que es debutante (2:00 PM por Tigo Sports). De vuelta a Dallas, al AT&T Stadium de Arlington, donde comenzó su participación en el Mundial, Japón confía en cerrar una clasificación a 16avos que se le ha complicado a Suecia, después de sufrir goleada por los Países Bajos (5:00 PM por Tigo Sports). En simultáneo, Países Bajos busca en el Arrowhead Stadium de Kansas City asegurarse el primer lugar del Grupo F en un encuentro que marcará el denitivo adiós de Túnez (5:00 PM por Tigo Sports). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE