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Tragedia en el Mundial: chófer los atropelló mientras festejaban el triunfo de México

Al menos 17 heridos por un atropello en el festejo mundialista en Los Cabos, México

25 de junio de 2026 a las 10:17
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Al menos 17 heridos por un atropello en el festejo mundialista en Los Cabos, México

 FOTOS: EFE
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Aficionados de la selección de México celebran el triunfo sobre República Checa durante un juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Felipe Gutiérrez

 Felipe Gutiérrez / EFE
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El incidente ocurrió la noche del miércoles, cuando un conductor arrolló a un grupo de personas que ocupaba una calle mientras celebraba el triunfo.

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Según los primeros reportes, el vehículo quedó detenido entre la multitud y el conductor fue detenido.

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El Ayuntamiento de Los Cabos informó en un comunicado que 17 personas, incluido el conductor, recibieron atención médica y fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona.

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"La unidad quedó rodeada por un grupo de personas y, por circunstancias que serán determinadas por la autoridad competente, avanzó entre la multitud, ocasionando lesiones a varias personas", detalló la autoridad.

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Agregó que el conductor quedó bajo custodia de la autoridad ministerial, mientras se iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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El presidente municipal en funciones de Los Cabos, José Manuel Larumbe Pineda, expresó su "profunda solidaridad" con las personas afectadas y afirmó que se les brindará el apoyo necesario.

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Finalmente, el funcionario señaló que el gobierno municipal informará conforme las autoridades confirmen nuevos datos sobre el caso.

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El incidente ocurrió en medio de las celebraciones que se extendieron durante la noche en distintas ciudades de México, donde miles de aficionados salieron a las calles para festejar la clasificación de la selección nacional a los dieciseisavos de final del Mundial.

 Tomás Pérez / EFE
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México aseguró el liderato del Grupo A tras vencer 3-0 a República Checa en un torneo organizado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.

 Miguel Sierra / EFE
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Y los aficionados de la selección de México no dudaron en celebrar el triunfo sobre República Checa durante un juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este miércoles, en Toluca (México).

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