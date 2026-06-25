El polémico gol de Alemania que reclamó todo Ecuador: "Caga** enorme del VAR"

El duelo entre Ecuador y Alemania, correspondiente a la última jornada del Grupo E del Mundial 2026, arrancó con máxima intensidad y una gran polémica en el MetLife Stadium de Nueva York/East Rutherford. Cuando apenas transcurría el primer minuto de juego, el conjunto sudamericano reclamó una supuesta falta previa a la acción que terminó en el primer gol del encuentro en la zurda de Sané.

Todo comenzó tras un saque de banda. Aleksandar Pavlović intentó controlar el balón levantando la pierna a una altura considerable e impactó a Pedro Vite, quien cayó al césped reclamando una infracción. Sin embargo, la árbitra estadounidense Tori Penso decidió dejar seguir la jugada pese a las protestas de los futbolistas ecuatorianos. La acción continuó sin interrupciones y, segundos después, Florian Wirtz asistió a Leroy Sané, quien definió con precisión para adelantar a Alemania cuando apenas se disputaban los primeros instantes del partido. Las protestas de los dirigidos por Sebastián Beccacece fueron inmediatas. Los jugadores rodearon a la colegiada solicitando que revisara la acción previa al tanto, al considerar que el contacto sobre Vite había sido una falta evidente. No obstante, el gol fue validado y el marcador se mantuvo favorable para los europeos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La reacción ecuatoriana no tardó en llegar. Apenas siete minutos más tarde, Nilson Angulo aprovechó una oportunidad para igualar el marcador y devolver la esperanza a la Tricolor, que necesita un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del torneo. Pese al empate, el malestar por la decisión arbitral continuó presente entre los futbolistas ecuatorianos, quienes consideran que la primera anotación alemana debió ser anulada por la presunta infracción cometida sobre Pedro Vite en el inicio de la jugada.

LA EXPLOSIVA REACCIÓN DE MISTERCHIP