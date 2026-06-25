Cautiva a todos con su belleza en el Mundial e ilusiona a la afición de México

Miroslava Montemayor enamora a sus seguidores con su destacada figura y talento durante los partidos de México en el Mundial 2026.
Miroslava Montemayor es una de las mujeres que levanta suspiros en la Copa del Mundo 2026. La conductora deportiva volvió a captar la atención de sus miles de seguidores luego de compartir una serie de fotografías tomadas durante el último partido de México de la fase de grupos.
El 'Tri' se impuso anoche por 3-0 sobre República Checa y por primera vez en la historia del certamen logró culminar con paso perfecto la primera ronda. En las graderías del Estadio Azteca se encontraba Miroslava muy ilusionada.
En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, la comunicadora aparece luciendo una prenda con los colores del combinado mexicano mientras disfruta del ambiente en las tribunas, en una jornada que dejó un notable entusiasmo en la afición local tras el sólido desempeño del equipo.
La publicación estuvo acompañada únicamente por la frase: "¿Y si sí?", una expresión se ha viralizado en las redes sociales y que refleja la creciente ilusión de la fanaticada mexicana ante la posibilidad de que el equipo nacional consiga una participación histórica en el torneo.
Tras el triunfo sobre los checos, miles de aficionados comenzaron a utilizar dicha frase para expresar su optimismo sobre el futuro de México en el Mundial, recordando que nunca ha logrado superar los cuartos de final.
El buen inicio en la competencia ha provocado que el debate sobre hasta dónde puede llegar el 'Tri' cobre fuerza en plataformas digitales, y la hermosa Miroslava sueña con ver a su selección en las instancias finales.
Como suele ocurrir con sus publicaciones relacionadas con el fútbol, las fotos de Miroslava generaron cientos de comentarios, muchoss de elloss haciendo eco del ya popular "¿Y si sí?".
Por otra parte, durante la inauguración del torneo el 11 de junio, la conductora de TNT Sports México se lanzó fuertemente contra la organización del Estadio Azteca, señalando que la logística para el acceso y movimiento dejó mucho que desear.
También ha compartido sus análisis, destacando que su equipo revelación es Países Bajos y considerando a la Argentina como una posible decepción. Ella no está convencida de que la Albiceleste pueda revalidar el título.
Ha estado participando activamente en redes sociales en dinámicas mundialistas, como regalar boletos para el certamen de la mano de Coca-Cola México.
Cabe mencionar que afrontó un gran reto previo al Mundial tras someterse a una operación en la pierna y superar una enfermedad poco común, que la alejó temporalmente de la televisión en marzo, pero regresó con éxito para el magno evento veraniego.
También ha comentado con humor sobre la repercusión de su imagen y sus atuendos durante las transmisiones de Champions o Premier League, los cuales se han vuelto tendencia orgánica en internet.
Su impacto en plataformas digitales ha sido tan alto que la revista GQ México y Latinoamérica le dedicó una edición especial en plena Copa del Mundo para hablar de su papel durante la competencia.
Miroslava ya registra más de 1 millón de seguidores en Instagram y por ahí comparte todas sus experiencias tanto dentro como fuera de su trabajo.
No cabe dudas de que es una de las hermosas mujeres que engalanan el Mundial 2025.