  1. Mundial 2026

EN VIVO: Nicolás Pepé anota su doblete y Costa de Marfil está eliminando a Curazao

Curazao se enfrenta a Costa de Marfil por la última fecha del grupo E del Mundial 2026

EN VIVO: Nicolás Pepé anota su doblete y Costa de Marfil está eliminando a Curazao
VS

Curazao se enfrenta a Costa de Marfil por la última fecha del grupo E del Mundial 2026

 David Toro / EFE
25 de junio de 2026 a las 13:16

Curazao se enfrenta a Costa de Marfil por la última fecha del grupo E del Mundial 2026, un partido que define al segundo clasificado de este grupo.

Los de CONCACAF van por el milagro tras el empate histórico ante Ecuador. Llegan con un punto y pueden pasarle a Costa de Marfil si logran un triunfo.

ASÍ SE VIVE EL MIN A MIN DEL CURAZAO VS COSTA DE MARFIL


Conociendo esto, Curazao sale con su once estelar ante una Costa de Marfil que también va con una alineación de lujo.

ALINEACIONES CONFIRMADAS DEL CURAZAO VS COSTA DE MARFIL

Unime ahora al canal
Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias