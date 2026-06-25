EN VIVO: Nicolás Pepé anota su doblete y Costa de Marfil está eliminando a Curazao

25 de junio de 2026 a las 13:16
Curazao se enfrenta a Costa de Marfil por la última fecha del grupo E del Mundial 2026, un partido que define al segundo clasificado de este grupo.
Los de CONCACAF van por el milagro tras el empate histórico ante Ecuador. Llegan con un punto y pueden pasarle a Costa de Marfil si logran un triunfo.
ASÍ SE VIVE EL MIN A MIN DEL CURAZAO VS COSTA DE MARFIL
Conociendo esto, Curazao sale con su once estelar ante una Costa de Marfil que también va con una alineación de lujo.