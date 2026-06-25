Mundial 2026: estas son las selecciones clasificadas a dieciseisavos

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa llegando a su fin y este jueves quedaron definidas las posiciones de los grupos D, E y F, donde además de los dos primeros lugares, los terceros clasificados también aseguraron su presencia en los dieciseisavos de final gracias al nuevo formato de la competición.
En el Grupo E, Alemania confirmó su liderato al finalizar con seis puntos, la misma cantidad que Costa de Marfil, aunque los europeos se quedaron con el primer puesto por criterio de desempate. Ecuador terminó en la tercera posición con cuatro unidades y también avanzó a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros, mientras que Curazao cerró su participación con un solo punto y quedó eliminado.
Por su parte, el Grupo F fue encabezado por Países Bajos, que sumó siete puntos para quedarse con el primer lugar. Japón finalizó segundo con cinco unidades y aseguró su clasificación directa, mientras que Suecia, con cuatro puntos, también obtuvo el boleto a los dieciseisavos de final al ubicarse entre los mejores terceros. Túnez, con cero puntos, se despidió del torneo sin sumar.
Con estos resultados, los seis equipos que lograron avanzar desde ambos grupos son Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón y Suecia, siendo los dos primeros de cada sector los clasificados directos y Ecuador y Suecia los terceros que también siguen con vida en la Copa del Mundo.
Además, por el grupo D, Estados Unidos y Australia se unieron a México, Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Alemania, Francia, Países Bajos, Suiza, Marruecos, Sudáfrica, Noruega, Costa de Marfil y Suecia