Mundial 2026: estas son las selecciones clasificadas a dieciseisavos

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa llegando a su fin y este jueves quedaron definidas las posiciones de los grupos D, E y F, donde además de los dos primeros lugares, los terceros clasificados también aseguraron su presencia en los dieciseisavos de final gracias al nuevo formato de la competición.

En el Grupo E, Alemania confirmó su liderato al finalizar con seis puntos, la misma cantidad que Costa de Marfil, aunque los europeos se quedaron con el primer puesto por criterio de desempate. Ecuador terminó en la tercera posición con cuatro unidades y también avanzó a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros, mientras que Curazao cerró su participación con un solo punto y quedó eliminado.