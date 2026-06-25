CONDEPOR fortalece vínculos con la comunidad garífuna de Tornabé

¡Todo por el deporte! CONDEPOR hizo una visita a la comunidad garífuna de Tornabé con el objetivo de impulsar el deporte. Aquí te compartimos los detalles.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa fortaleciendo su trabajo en las comunidades del país con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo desde las bases. En esta ocasión, la institución realizó una importante visita a la comunidad garífuna de Tornabé, en el departamento de Atlántida.
En representación del ministro Gerardo Fajardo, el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, encabezó una reunión con líderes comunitarios para conocer de primera mano las necesidades y proyectos deportivos de la zona. El encuentro permitió estrechar la relación entre las autoridades y la población local.
La reunión se desarrolló en las instalaciones del patronato de Tornabé, donde los representantes comunitarios presentaron una propuesta enfocada en la masificación del deporte. La iniciativa busca brindar mayores oportunidades de formación y competencia a niños, jóvenes y atletas de la comunidad.
Uno de los principales objetivos del proyecto es potenciar disciplinas con gran arraigo en la región, como el fútbol playa y el voleibol playa. Además, se pretende ampliar el alcance de las academias deportivas impulsadas por CONDEPOR.
Durante el encuentro, Vinicio Valdés resaltó la importancia de respaldar los proyectos que nacen desde las comunidades. También destacó que Tornabé posee un enorme potencial deportivo gracias al talento de sus habitantes y su tradición en estas disciplinas.
El funcionario reiteró que el compromiso del Gobierno de Honduras y de CONDEPOR es seguir fortaleciendo el deporte nacional mediante acciones concretas. En ese sentido, aseguró que los atletas siempre serán la prioridad en cada política pública relacionada con el deporte.
Como parte de la jornada, las autoridades realizaron una donación de implementos deportivos para apoyar el trabajo de los entrenadores y jóvenes deportistas. Entre el material entregado figuraron uniformes y balones de fútbol para fortalecer los procesos de entrenamiento.
Valdés manifestó que la visión institucional es trabajar de manera coordinada con las comunidades para crear nuevas oportunidades de desarrollo. Asimismo, indicó que la expansión de las academias deportivas permitirá descubrir y formar nuevos talentos en diferentes disciplinas.
Los líderes de Tornabé agradecieron el respaldo brindado por CONDEPOR y valoraron la disposición de las autoridades para escuchar sus propuestas. Consideran que este tipo de alianzas contribuirán al crecimiento deportivo y social de la comunidad.