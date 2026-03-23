Mundial 2026

La decisión que ya tomó Ancelotti con Neymar de cara al Mundial 2026: el final más duro

A menos de tres meses que para que arranque la Copa del Mundo, Neymar recibe un golpe letal.

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2026-03-23

La selección de Brasil se alista para afrontar dos partidos amistosos de cara al Mundial contra Francia y Croacia el próximo jueves y domingo, respectivamente. Una convocatoria en la que no figura Neymar, que estaría a punto de tener el final más triste previo a la esperada cita en México, Estados Unidos y Canadá.

La información de las últimas horas es que Carlo Ancelotti ya tiene decidido no citar a Neymar para la Copa del Mundo. El entrenador italiano entiende que en la actualidad hay mejores delanteros que él.

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Además, otros factores fuera del terreno de juego influyeron en este desenlace, que se podría hacer oficial en las próximas semanas.

"¿Por qué no lo he convocado ahora? Porque no está al 100%, y se necesitan jugadores que estén al 100%. Neymar tiene que seguir trabajando, jugando, demostrando su calidad y manteniendo una buena condición física", explicaba Ancelotti hace unos días, cuando el futbolista se quedó afuera de la lista para dichos amistosos.

Además de la cuestión física de Neymar, habrían comenzado a influir otros factores determinantes para que 'Carletto' tomara esta decisión. Según dio a conocer CNN Brasil, la relación entre ambos parece estar deteriorada.

Las declaraciones del jugador en estos últimos meses han sido muy mal recibidas por la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y existe la percepción interna dentro de la organización de que Neymar intenta utilizar todo el poder mediático y el apoyo de la afición para crear una dinámica negativa.

Neymar declaró hace unos días que si se perdía el Mundial su retiro del fútbol estaría már cerca.

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El citado medio remarca que las relaciones se agriaron aún más tras un reciente partido entre el Santos y Mirassol (2–2). Ancelotti asistió al encuentro específicamente para evaluar el estado físico de Neymar, pero el delantero ni jugó ni se presentó en el estadio.

Además, la CBF alberga serias dudas respecto a la condición física de 'Ney' de cara al torneo. Fuentes afirman que las posibilidades del jugador de entrar en la lista definitiva para el Mundial son actualmente "prácticamente nulas", dejándole solo un puñado de partidos para salvar su carrera internacional.

Con este panorama, Ancelotti considera que no es apropiado llevar a Neymar al Mundial porque además, ya tiene una base armada del equipo. La muestra más clara de esta postura es que para los amistosos, citando a nueve delanteros y ninguno de ellos era el '10' del Santos.

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