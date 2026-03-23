La decisión que ya tomó Ancelotti con Neymar de cara al Mundial 2026: el final más duro

El citado medio remarca que las relaciones se agriaron aún más tras un reciente partido entre el <b>Santos </b>y <b>Mirassol </b>(2–2). <b>Ancelotti </b>asistió al encuentro específicamente para evaluar el estado físico de <b>Neymar</b>, pero el delantero ni jugó ni se presentó en el estadio.Además, la CBF alberga serias dudas respecto a la condición física de 'Ney' de cara al torneo. Fuentes afirman que las posibilidades del jugador de entrar en la lista definitiva para el Mundial son actualmente "prácticamente nulas", dejándole solo un puñado de partidos para salvar su carrera internacional.Con este panorama, <b>Ancelotti </b>considera que no es apropiado llevar a <b>Neymar </b>al Mundial porque además, ya tiene una base armada del equipo. La muestra más clara de esta postura es que para los amistosos, citando a nueve delanteros y ninguno de ellos era el '10' del <b>Santos</b>.