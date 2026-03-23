La decisión que ya tomó Ancelotti con Neymar de cara al Mundial 2026: el final más duro

La selección de Brasil se alista para afrontar dos partidos amistosos de cara al Mundial contra Francia y Croacia el próximo jueves y domingo, respectivamente. Una convocatoria en la que no figura Neymar, que estaría a punto de tener el final más triste previo a la esperada cita en México, Estados Unidos y Canadá. La información de las últimas horas es que Carlo Ancelotti ya tiene decidido no citar a Neymar para la Copa del Mundo. El entrenador italiano entiende que en la actualidad hay mejores delanteros que él.

Además, otros factores fuera del terreno de juego influyeron en este desenlace, que se podría hacer oficial en las próximas semanas. "¿Por qué no lo he convocado ahora? Porque no está al 100%, y se necesitan jugadores que estén al 100%. Neymar tiene que seguir trabajando, jugando, demostrando su calidad y manteniendo una buena condición física", explicaba Ancelotti hace unos días, cuando el futbolista se quedó afuera de la lista para dichos amistosos. Además de la cuestión física de Neymar, habrían comenzado a influir otros factores determinantes para que 'Carletto' tomara esta decisión. Según dio a conocer CNN Brasil, la relación entre ambos parece estar deteriorada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Las declaraciones del jugador en estos últimos meses han sido muy mal recibidas por la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y existe la percepción interna dentro de la organización de que Neymar intenta utilizar todo el poder mediático y el apoyo de la afición para crear una dinámica negativa.