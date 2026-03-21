Un campeón del mundo lo asegura sin filtros: "Neymar es más grande que Messi"

En ese contexto, la ausencia de <b>Neymar</b> genera incertidumbre y abre el interrogante sobre si realmente estará en la Copa del Mundo o si su ciclo en la selección empieza a quedar en duda.Durante los últimos días, en <b>Brasil </b>no se habló de otra cosa. La no convocatoria del Ney provocó reacciones de todo tipo, especialmente entre exfutbolistas y referentes históricos. Muchos de ellos no están de acuerdo con la decisión de 'Carletto' y consideran que, si está en condiciones físicas, su presencia es indispensable.Uno de los que alzó la voz fue <b>Cafú</b>, campeón del mundo en 2002 y una de las máximas leyendas del fútbol brasileño. En diálogo con el canal 'Podpah', el exdefensor no dudó en elogiar al delantero y dejó una frase que rápidamente generó repercusión."Desde mi punto de vista, Neymar es más grande que Messi. Si él está bien, entra en cualquier selección del mundo", apuntó <b>Cafú</b>.