Un campeón del mundo lo asegura sin filtros: "Neymar es más grande que Messi"

La ausencia de Neymar en la penúltima convocatoria de la selección brasileña previo al Mundial 2026 sigue siendo tema central. Carlo Ancelotti dio a conocer la lista para la doble fecha FIFA de marzo, y el capitán del Santos continúa sin figurar entre los elegidos. La 'Canarinha' afrontará dos compromisos de alto nivel ante Francia y Croacia, en lo que serán los últimos ensayos antes de la cita mundialista.

En ese contexto, la ausencia de Neymar genera incertidumbre y abre el interrogante sobre si realmente estará en la Copa del Mundo o si su ciclo en la selección empieza a quedar en duda. Durante los últimos días, en Brasil no se habló de otra cosa. La no convocatoria del Ney provocó reacciones de todo tipo, especialmente entre exfutbolistas y referentes históricos. Muchos de ellos no están de acuerdo con la decisión de 'Carletto' y consideran que, si está en condiciones físicas, su presencia es indispensable. Uno de los que alzó la voz fue Cafú, campeón del mundo en 2002 y una de las máximas leyendas del fútbol brasileño. En diálogo con el canal 'Podpah', el exdefensor no dudó en elogiar al delantero y dejó una frase que rápidamente generó repercusión. "Desde mi punto de vista, Neymar es más grande que Messi. Si él está bien, entra en cualquier selección del mundo", apuntó Cafú.

Lejos de quedarse ahí, profundizó su postura y defendió el peso histórico del futbolista dentro del equipo: "A Neymar no se le discute cuando está bien. Durante 15 años no tuvo a nadie a su altura para compartir la responsabilidad". No es la primera vez que Cafú respalda públicamente a Ney. Tras la final de la Copa América que Brasil perdió ante Argentina, ya había dejado en claro su admiración, aunque también marcó un aspecto a mejorar.