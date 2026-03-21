Sorpresa en el Barcelona: lo declara transferible y podría venderlo en 70 millones de euros

La prensa catalana publicó este sábado una noticia que sorprendió a la afición del FC Barcelona: Jules Koundé ya habría sido declarado como transferible y el club escucharía ofertas por el defensor de cara al mercado de verano. "Él siempre es un luchador. Siempre está concentrado, y claro, todos somos humanos, y quizá no siempre estés en tu mejor momento. Pero él siempre está luchando e intentando remontar aunque empiece mal", declaraba el técnico Hansi Flick hace unos días para expresar su respaldo sobre el francés.

Sin embargo, la postura de la directiva azulgrana sería totalmente distinta a la del entrenador alemán, que le gustaría seguir contando con el zaguero el siguiente curso. Koundé viene de lesionarse en el partido de Copa del Rey contra Atlético de Madrid y no ha logrado mantener la regularidad física deseada. De acuerdo con el diario Sport, el Barcelona recibió sondeos por el francés pero nunca se llegó a un acuerdo. De hecho, Koundé no tuvo intenciones de abandonar el Camp Nou y renovó su contrato hasta el 2030 con una cláusula de 1.000 millones de euros.