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Sorpresa en el Barcelona: lo declara transferible y podría venderlo en 70 millones de euros

El conjunto azulgrana tendría intenciones de vender a una de sus figuras en el mercado de verano.

  • Sorpresa en el Barcelona: lo declara transferible y podría venderlo en 70 millones de euros
2026-03-21

La prensa catalana publicó este sábado una noticia que sorprendió a la afición del FC Barcelona: Jules Koundé ya habría sido declarado como transferible y el club escucharía ofertas por el defensor de cara al mercado de verano.

"Él siempre es un luchador. Siempre está concentrado, y claro, todos somos humanos, y quizá no siempre estés en tu mejor momento. Pero él siempre está luchando e intentando remontar aunque empiece mal", declaraba el técnico Hansi Flick hace unos días para expresar su respaldo sobre el francés.

"Le di una patada a Cristiano Ronaldo y nunca más volví a entrenar con ellos; fue criminal"

Sin embargo, la postura de la directiva azulgrana sería totalmente distinta a la del entrenador alemán, que le gustaría seguir contando con el zaguero el siguiente curso.

Koundé viene de lesionarse en el partido de Copa del Rey contra Atlético de Madrid y no ha logrado mantener la regularidad física deseada.

De acuerdo con el diario Sport, el Barcelona recibió sondeos por el francés pero nunca se llegó a un acuerdo. De hecho, Koundé no tuvo intenciones de abandonar el Camp Nou y renovó su contrato hasta el 2030 con una cláusula de 1.000 millones de euros.

Jules Koundé podría ser colocado en el mercado de verano, según detalla el diario Sport.

Jules Koundé podría ser colocado en el mercado de verano, según detalla el diario Sport.

Con ese contrato, ahora la situación es distinta porque el Barcelona está obligado a negociar de club a club. El galo ahora está enfocado en su recuperación, tratar de cerrar la temporada lo mejor posible y luego centrarse en Mundial-2026 que disputará con Francia.

La postura del Barcelona sería sacar una cifra cercana a los 70 millones de euros por Koundé y tendrían la información de que algunos clubes de la Premier League podrían ir por su fichaje.

La entidad ha tenido muchos problemas en los últimos años en el lateral derecho, al punto que Eric García llegó a jugar en esa posición. En el último mercado, la directiva decidió quedarse con Cancelo para tener más competencia y poder rotar en las dos bandas.

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