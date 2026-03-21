Sorpresa en el Barcelona: lo declara transferible y podría venderlo en 70 millones de euros

La prensa catalana publicó este sábado una noticia que sorprendió a la afición del <b>FC Barcelona</b>: <b>Jules Koundé</b> ya habría sido declarado como transferible y el club escucharía ofertas por el defensor de cara al mercado de verano. "Él siempre es un luchador. Siempre está concentrado, y claro, todos somos humanos, y quizá no siempre estés en tu mejor momento. Pero él siempre está luchando e intentando remontar aunque empiece mal", declaraba el técnico<b> Hansi Flick</b> hace unos días para expresar su respaldo sobre el francés.