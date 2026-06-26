Real Madrid le rompe el contrato y Mourinho ya había fichado a su reemplazo

El Real Madrid ha anunciado oficialmente la marcha, de mutuo acuerdo, del centrocampista Dani Ceballos, que ha permanecido en la entidad blanca desde el verano del 2017, cuando llegó procedente del Betis. "El Real Madrid y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club. Dani Ceballos ha sido jugador del Real Madrid desde 2017, en una de las etapas más exitosas de nuestra historia", recuerda en su nota la entidad que preside Florentino Pérez.

El club recuerda que "durante las siete temporadas que ha formado parte del primer equipo, ha jugado 215 partidos y ha ganado 16 títulos: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España". "El Real Madrid le agradece a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa", concluye el comunicado del Real Madrid. A partir de ahora, el centrocampista, al que le restaba todavía un año de contrato con el Real Madrid, podrá firmar libre con cualquier entidad. El reemplazo de Dani Ceballos será Bernardo Silva, quien ya fue fichado hace unos días por la entidad blanca. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

MENSAJE DE DANI CEBALLOS

El centrocampista Dani Ceballos, que ha anunciado su marcha del Real Madrid de mutuo acuerdo cuando aún le restaba una temporada, ha hecho público mediante un comunicado en redes sociales su agradecimiento a la afición y al club blanco, al tiempo que ha subrayado el "orgullo de haber formado parte de una historia de éxitos" que siempre recordará. "Después de 9 años ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida. No ha sido una decisión fácil. Tampoco ha sido un año fácil, y quizá precisamente por eso he sentido que había llegado el momento de poner punto final a esta etapa y afrontar un nuevo reto con la misma ilusión con la que un día llegué", indica en una nota publicada en redes sociales.