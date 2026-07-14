El tico Jonathan Moya fue presentado en Motagua: "Vengo a conquistar grandes cosas"

El FC Motagua oficializó este martes la incorporación del delantero costarricense Jonathan Moya, quien inicia una nueva etapa en el fútbol hondureño tras su paso por dos de los clubes más importantes de Costa Rica: Alajuelense y Deportivo Saprissa. El atacante llega con la misión de fortalecer el frente ofensivo del vigente campeón de la Liga Nacional, ocupando el lugar que dejó el brasileño Jhon Kleber de Oliveira, además de cubrir la ausencia de Romario da Silva, quien estará fuera de las canchas durante aproximadamente seis meses debido a una lesión sufrida al cierre del campeonato anterior.

Durante su presentación oficial, Moya envió un mensaje a la afición azul, mostrando su entusiasmo por vestir la camiseta del Ciclón y por los objetivos que se ha trazado junto al club.