El tico Jonathan Moya fue presentado en Motagua: "Vengo a conquistar grandes cosas"

El FC Motagua oficializó este martes la incorporación del delantero costarricense Jonathan Moya, quien inicia una nueva etapa en el fútbol hondureño tras su paso por dos de los clubes más importantes de Costa Rica: Alajuelense y Deportivo Saprissa.
El atacante llega con la misión de fortalecer el frente ofensivo del vigente campeón de la Liga Nacional, ocupando el lugar que dejó el brasileño Jhon Kleber de Oliveira, además de cubrir la ausencia de Romario da Silva, quien estará fuera de las canchas durante aproximadamente seis meses debido a una lesión sufrida al cierre del campeonato anterior.
Durante su presentación oficial, Moya envió un mensaje a la afición azul, mostrando su entusiasmo por vestir la camiseta del Ciclón y por los objetivos que se ha trazado junto al club.
"Soy Jonathan Moya. Le mando un saludo a la afición motaguense. Espero que todo salga de la mejor forma, poder aportar en todo lo que pueda y ayudar al Motagua a conquistar grandes cosas", expresó el delantero.
El futbolista firmó un contrato por una temporada en presencia del presidente vitalicio del club, Pedro Atala, quien continúa liderando el proyecto deportivo que busca mantener a Motagua como protagonista tanto en la Liga Nacional como en los torneos internacionales.
La llegada de Moya forma parte de una importante renovación del plantel. Además del atacante costarricense, el conjunto azul incorporó al volante Jeffry Miranda, procedente del Génesis FC; al defensor italiano Valerio Marinacci, quien militaba en la cuarta división de Italia; y al extremo Jesús Batiz, destacado en el Sport Cartaginés de Costa Rica.
Con estas incorporaciones, Motagua fortalece todas sus líneas y apuesta por un plantel más competitivo para afrontar una temporada en la que buscará defender el título nacional y tener un papel destacado en el ámbito internacional.