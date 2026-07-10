Emilio Izaguirre: cómo fichó a Moya, nuevo puesto de Marinacci y petición de López

Durante la presentación de la nueva camisa de Motagua , una de las voces que más se esperaba para que atendiera a la prensa era la de Emilio Izaguirre, director deportivo del club que ya ha gestionado nuevos fichajes para el torneo Apertura y Copa Centroamericana 2026. El directivo del Azul Profundo valoró cada una de las contrataciones que se han hecho y no cerró la puerta a que vengan más en un futuro cercano. Además, hay una expresa petición de Javier López por traer un mediapunta que vendría a competir con el Droopy Gómez y Alejandro Reyes.

De igual forma, le dejó claro a la afición del club que Valerio Marinacci no viene a jugar como lateral izquierdo, sino que viene a ser competencia en la central con Luis Vega.



¿Está Motagua listo o puede haber más fichajes?

"Nosotros, en la temporada de fichajes, nos planteamos un gran jugador o una promesa para firmarlo. Hasta que se cierre el mercado de pases, no dejamos de buscar. Y claro, el profe siempre nos ha pedido un mediapunta. Un volante armador que venga a pelear con los que tenemos y esperemos que se concrete. Estamos bien reforzados, tres por puesto".

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿Cómo se dio la contratación de Valerio Marinacci?

"Lo escouteamos como defensa central izquierdo para que venga a competir con Luis Vega. Es un jugador de 1.89, fuerte en el juego aéreo, con buena salida, pase largo y formado en Italia. Javier López lo valoró como central; claro, si no está uno de los laterales, él puede cubrir el puesto perfectamente".

¿Y Jesús Batíz?

"Viene como extremo izquierdo; él jugó contra nosotros acá y le complicó al Búho (Meléndez), recuerdo que puso una asistencia en la ida y le peleó bastante. Es un jugador dinámico, potente, con buen centro y con buena pegada. Viene a cubrir la baja de Romário y la salida de Carlos "Zapatilla" Mejía. De igual forma, tenemos en ese sector a Jeffry Miranda, ambos se van a competir el puesto".

¿Es prioridad ganar la Copa Centroamericana?

"No, nosotros vamos paso a paso. No tenemos un solo objetivo como prioridad, la presión la tenemos entre nosotros, queremos ganar todo porque es la mentalidad del equipo, pero ante el público siempre decimos que vamos paso a paso para lograr pelear con todo".

¿Qué expectativas se tienen con Jonathan Moya?

"Estuvimos valorando 10 delanteros, hablamos con varios de ellos y no se dieron. Jugadores de Pachuca, no se dio, estuvimos en conversación con chilenos. Al profe (Javier López) siempre le gustó Moya y se dio".