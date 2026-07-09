Exclusiva: Olimpia amarra su último fichaje para la Copa Centroamericana

Olimpia está muy cerca de concretar su último fichaje para la temporada. El club albo tiene avanzadas las negociaciones para incorporar al delantero argentino Imanol Enríquez Martiarena, atacante de 26 años que actualmente milita en Chaco For Ever de la Primera Nacional, la segunda división de Argentina.

El centrodelantero, de 1.80 metros de estatura, es un viejo conocido del entrenador Eduardo Espinel, quien lo dirigió durante su etapa en Plaza Colonia de Uruguay. Bajo las órdenes del técnico uruguayo formó parte del histórico plantel que conquistó el título de la Primera División en 2021.

Esa relación entre futbolista y entrenador fue clave para que Espinel solicitara su incorporación al cuadro merengue. El cuerpo técnico considera que Enríquez puede aportar presencia en el área y ampliar las variantes ofensivas de cara al torneo local y las competiciones internacionales.