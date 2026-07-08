Polémica: Real España firma futbolista que es citado a pretemporada por otro club

La Máquina del Real España está metida en problemas ya que ha firmado a uno de los jóvenes promesas para reforzar la defensa. Se trata del zaguero central, Jeffrey Ronaldo Ramos, quien todavía no ha sido anunciado oficialmente en redes, pero ya se filtró la firma con la Realeza. Y es que el Real Sociedad de Tocoa, equipo que ahora está en la Liga de Ascenso, ha sido a Ramos para los inicios de pretemporada ya que el presidente del club, Ricardo Elencoff, confirmó que el zaguero tiene contrato vigente con ellos.

Real España firmó al jugador hace dos semanas. El futbolista ya está entrenando con el plantel dirigido por Jeaustin Campos y ahora se viene una polémica que tendrá que llegar a un acuerdo o se resuelve por la vía judicial. “Jeffrey Ramos tiene contrato todavía con Real Sociedad, por allí me he dado cuenta que está en prueba con Real España. Nosotros en su momento que arranquemos pretemporada haremos la convocatoria para que se presente con Real Sociedad. Estamos abiertos para cualquier situación que cualquier equipo que pretenda a Ramos. Vamos a hacer valer el contrato porque es un jugador que hemos formado en los últimos cinco años pero estamos abiertos para que tenga una oportunidad”, reveló Elencoff.

Ramos admite que terminó su vinculación con los aceiteros, por eso ha firmado con La Máquina, pero el cuadro de Tocoa lo espera ya que es una de las figuras en la zona defensiva a quien no va a regalar, tras mantener el vínculo firmado y registrado ante la Federación de Fútbol de Honduras. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Real España tiene conocimiento de que el contrato de Ramos con Real Sociedad vence el 15 de agosto, pero Elencoff, declaró recientemente que al jugador todavía le quedan dos años de vinculación con el cuadro de Tocoa, Colón. Este no es el primer caso que sucede con Real Sociedad y Real España, Dayron Martínez, quien fue pretendido por los aurinegros, estuvo en la sede negociando pero al final, Ricardo Elencoff, presidente del club de Tocoa, no cedió y todo se cayó. De momento, en Real España no han vuelto a dar apertura a los medios de comunicación a los entrenamientos. Han preferido mantenerse en silencio, entrenando, mientras esperan el inicio del campeonato Apertura que será el 31 de julio.