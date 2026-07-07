Bennet se compara con selecciones mundialistas "Estamos a la misma altura de ellos"

El zaguero de los leones Clinton Bennett se muestra optimista por el buen trabajo que se está haciendo, algo que no se pudo lograr en la temporada pasada.

El Olimpia está en plena pretemporada y sosteniendo partidos de preparación para poder llegar de la mejor manera al inicio del campeonato Apertura de la Liga Nacional.

"El torneo pasado tal vez no pudimos tener mucho tiempo para poder trabajar más, pero ya ahorita el grupo está bien. Están comprometidos para lo que viene y más que todo, trabajar".



Al momento de ser consultado por la metas que se ha propuesto de cara a este campeonato, el jugador de los leones le deja los planes a Dios.

"Obviamente tengo metas, pero al final del día es Dios que las va a cumplir, verdad. Yo nada más ahora me toca hacer las cosas de la mejor manera, cumplir lo que el profesor me pide y hacerlo de la mejor manera para que se meen las cosas. Primeramente Dios, lo que yo quiero lograr".



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Bennett se denominó seguidor de la selección de argentina y da su punto de vista de los fichajes que han llegado a la institución en esta temporada.

"Yo creo que mi segunda nacionalidad es argentino, pero yo voy a Argentina. Y sobre el caso de las variantes, yo pienso que todos los jugadores son buenos y al final del día si vienen al club es a aportarles. Y si ellos vienen comprometidos como lo están haciendo ahorita, yo pienso que va a ser muy bueno para todo el grupo"



Cuando se le consultó por el nivel de las selecciones de la Concacaf que participaron en el Copa del Mundo como Panamá y Curacao y se hay preocupación por el nivel en relación al que demuestra Honduras.

"Yo pienso que estamos a la misma altura de ellos.Nada más es de que tenemos que creerla. Y de la manera como viene el grupo de la selección, yo pienso que vamos a llegar a esa distancia. Primeramente ellos se ven todas las cosas de la mejor manera, como lo quieren los profes, y también como lo quieren los jugadores que se comprometan. Y le metamos de la manera como debe ser, yo pienso que vamos a estar a la misma altura de todos ellos".



El jugador merengue destacó que sueña que la próxima eliminatoria Honduras podrá tener una destacada participación.

"Pues yo pienso que la confianza y lo que se está haciendo con la selección. Tal vez yo lo pienso de esa manera porque igual es mi primera vez en la selección. Y lo pienso de esa manera, pero como yo veo el grupo unido y de la manera como se están haciendo las cosas, yo pienso que esto viene para cosas grandes, primeramente yo".



Sobre la petición especial de Espinel: "Hacer los menos errores posibles que se puedan hacer, jugar sencillo y todas las variantes que se piden más que todo en el fútbol a nivel mundial, a nivel elite. Entonces yo pienso que más que todo cumplir con lo básico que se le pide al central más que todo. Es jugar sencillo, no comprometerla, llevar el torneo más que todo con el marco a cero si es posible, primeramente yo.Y más que todo solo es eso".



Bennet se ilusiona con poder ganar el primer título de la temporada al disputar la Supercopa ante Motagua este próximo 23 de julio.

"Nosotros trabajamos para esto, para comprometernos y que jugador no va a querer ser campeón de la copa que usted lo ha dicho. Yo lo veo que sí, tiene que ser así. Primeramente ellos se ven las cosas de la mejor manera como tiene que ser. Yo pienso que vamos a ser campeones de esa copa".



Y agregó: "Nosotros lo estamos tomando de la mejor manera pienso yo. Es una final más, es contra el vecino obviamente.Va a ser un partido que se le puede llamar fuerte. Y qué más empezar con el pie derecho, ¿verdad? Quedando campeón de la supercopa que es la nueva. Yo pienso que es una final más, igual como la copa que se viene, el de la liga. Yo pienso que es una final más que vamos a ir a meterle con todo. Lo estamos preparando para eso".



El defensor deja claro lo que representa por disputar un título de entrada ante su más enconado rival en la capital.

"Una revancha, pero es un partido, es un clásico capitalino contra el vecino, va a ser un lindo partido. Y qué mejor manera, empezar de la mejor manera ganándolo más que todo y arrancar de la mejor manera con ese gane".