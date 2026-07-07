Jorge Álvarez: "Ver el Mundial desde afuera fue muy complicado para nosotros"

El volante albo destacó que, a diferencia del semestre anterior, el equipo sí pudo completar una pretemporada que considera fundamental para llegar en mejores condiciones al inicio del campeonato. Además, aseguró que el nuevo formato de la Liga Nacional con 12 equipos puede abrir más espacios para los jóvenes, aunque insistió en que el verdadero desafío será responder dentro de la cancha.

El mediocampista Jorge Álvarez afronta una nueva temporada con el reto de asumir un papel todavía más protagónico en Olimpia. Tras las salidas de referentes como Jerry Bengtson, José Mario Pinto y Carlos Pineda, el mediocampista no solo hereda parte del liderazgo dentro del vestuario, sino también la responsabilidad de conducir a un plantel que buscará volver a pelear por todos los títulos.

Álvarez también habló de su recuperación tras regresar lesionado de la Selección de Honduras, de su deseo de dar el salto al fútbol internacional siguiendo los pasos de sus excompañeros y de la frustración que dejó ver el Mundial desde casa. Con la cinta de capitán y una final de Supercopa en el horizonte, dejó claro que en Olimpia la exigencia sigue siendo la misma: competir y ganar cada torneo que dispute.

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¿Cómo estás físicamente y cómo marcha tu recuperación? El técnico Eduardo Espinel manifestó cierta preocupación por tu regreso lesionado tras la Selección. ¿Cómo te sientes y cuánto tiempo más necesitas? Esta semana comenzaré a incorporarme poco a poco al trabajo con el grupo. Lastimosamente regresé lesionado, pero no es la primera vez que un jugador vuelve de la Selección con algún problema físico. Es algo que puede pasar y forma parte de nuestro trabajo. Ahora lo importante es recuperarme bien para estar listo para lo que viene. Voy a aprovechar estos días para trabajar al máximo y llegar en buenas condiciones al torneo.

La preparación para el torneo anterior fue muy corta. ¿Cómo toman esta pretemporada de cara al nuevo campeonato? Sí, la verdad es que este ha sido un buen momento para hacer una pretemporada, algo que el equipo necesitaba. Como mencionas, en el torneo anterior no tuvimos esa oportunidad porque terminamos en enero, nos dieron apenas cinco días de vacaciones y a la semana ya estábamos jugando nuevamente. No hubo tiempo para prepararnos y tampoco lo tomamos como una excusa, pero esa fue la realidad. Ahora hemos tenido varios días de trabajo que han sido muy positivos para todos. Estamos tratando de mejorar cada día, dar el máximo y llegar en las mejores condiciones al inicio del torneo.

Después de las salidas de José Mario Pinto y Carlos Pineda, ¿también sueñas con tener una oportunidad en el extranjero? ¿Sientes que ese momento para vos también está cerca?

Sí, creo que en su momento esa oportunidad llegará, si Dios lo permite. Me pone muy feliz ver a Carlos y a Pinto cumplir ese paso porque en todo trabajo llega un momento en el que se cierra un ciclo y aparecen nuevos retos. Siempre trato de hablar con ellos y me alegra mucho todo lo bueno que les pasa. Venimos juntos desde las reservas, son como hermanos para mí y les tengo un gran cariño. En cuanto a mí, estoy convencido de que esa oportunidad llegará cuando tenga que llegar.

Junio y julio han sido meses de mucha reflexión para el fútbol hondureño al ver el Mundial desde afuera. Has vivido procesos importantes con la Selección, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos y eliminatorias. ¿Qué reflexión te deja todo esto y qué crees que le falta a Honduras para estar en el Mundial de 2030?

Es complicado ver esos partidos sabiendo que estuvimos cerca y que no aprovechamos la oportunidad. Como dices, es un momento para reflexionar y preocuparnos porque todas las selecciones siguen creciendo y lo están demostrando. En el Mundial hemos visto partidos muy parejos. Como jugador, lo que me corresponde es trabajar al máximo, hacer un esfuerzo extra para mejorar tanto en lo físico como en lo táctico y estar preparado para cuando me toque ir a la Selección. Se ha dado un cambio generacional y creo que tenemos un grupo muy bueno, con muchos jóvenes de gran talento que pueden aportar. Además, el nuevo cuerpo técnico está haciendo un buen trabajo en el poco tiempo que lleva.

La Liga Nacional tendrá un nuevo formato con 12 equipos. ¿Qué tanto puede beneficiar esto al fútbol hondureño y al desarrollo de nuevos talentos pensando en el próximo Mundial?

Creo que quienes tomaron esa decisión lo hicieron buscando mejorar la Liga. No pienso que lo hayan hecho para perjudicarla. A nosotros, como jugadores, nos corresponde prepararnos para competir y dar siempre el cien por ciento. También hay que darle tiempo al nuevo formato para ver sus resultados. Tener más equipos significa más oportunidades para muchos jóvenes con talento que, en ocasiones, no encontraban espacio. Ahora habrá más posibilidades tanto en reservas como en Primera División.

Han subido varios jugadores de las reservas, pero también hubo salidas importantes como Jerry Bengtson, José Mario Pinto y Carlos Pineda. ¿Sientes que ahora cargas con una mayor responsabilidad dentro del equipo?

Me parece muy positivo que sigan subiendo jóvenes al primer equipo porque hay futbolistas con mucho talento. Cuando nuestra generación, con Pinto, Edwin, Carlos, José García y yo, llegó al plantel también existían dudas, pero son procesos normales. Todos cumplimos un ciclo y luego vienen otros jugadores. Claro que es una lástima que se hayan ido compañeros con los que ganamos mucho y compartimos tantos años. En cuanto a mi rol, en Olimpia todos tienen una responsabilidad, desde el más joven hasta el más experimentado, porque la presión siempre existe. Gracias a Dios ahora tengo el rol de capitán y debo asumirlo de la mejor manera.

Se viene la final de la Supercopa. ¿La toman como un partido más o como una final con la obligación de conquistar otro título?

En Olimpia siempre se juega para ganar campeonatos. No importa si es un torneo nuevo o un partido diferente; para nosotros es una final y vamos a salir a buscarla. Nos estamos preparando para ganar todo lo que se juegue durante el año y será muy importante comenzar con el pie derecho.

El torneo pasado también estuvo marcado por algunas situaciones extrafutbolísticas. ¿Cómo te sientes ahora y qué pueden aportar los nuevos fichajes al equipo?

Me siento muy bien. En cuanto a los compañeros que llegaron, hay que darles tiempo para adaptarse. Todo jugador que viene a Olimpia lo hace porque tiene condiciones y confiamos en que todos aportarán mucho, porque serán importantes para el equipo.

Hay quienes consideran que el plantel es más corto que en temporadas anteriores y que no llegaron fichajes de gran renombre. ¿Crees que este Olimpia está preparado para competir tanto en la Liga como en la Copa Centroamericana?

Sí, estoy convencido de que este equipo está preparado para competir. Si el cuerpo técnico decidió conformar el plantel de esta manera es porque confía plenamente en los jugadores que tiene. Y si en algún momento consideran que hace falta alguien más, seguramente llegará. Nosotros vemos el trabajo diario de cada compañero y sabemos que, sin importar de dónde venga, si Olimpia lo fichó es porque tiene talento. Lo mismo ocurre con los jóvenes que ascendieron desde las reservas. Ahora depende de ellos aprovechar las oportunidades, asumir la responsabilidad y demostrar sus condiciones. Estoy seguro de que pueden ayudarnos mucho.

Olimpia sigue produciendo muchos jugadores para el fútbol hondureño. ¿Hay algún joven que te haya llamado especialmente la atención y que pueda seguir un camino parecido al de Derek Moncada?

Sí, hay varios jóvenes con mucho talento. Me han llamado la atención Puerto y Brian Cortés, dos jugadores que vienen participando en selecciones menores y tienen muy buenas condiciones. En el caso de Derek, es un futbolista especial; ese tipo de jugadores aparece muy pocas veces. Además de sus condiciones físicas y técnicas, es muy trabajador, y eso lo convierte en un gran ejemplo para los jóvenes. Ojalá todos puedan seguir ese camino y aprovechar las oportunidades que se les presenten.