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Olimpia confirma segundo partido amistoso previo a su viaje a Estados Unidos

El equipo merengue quiere llegar de la mejor manera al partido de la Supercopa ante Motagua.

Olimpia confirma segundo partido amistoso previo a su viaje a Estados Unidos
06 de julio de 2026 a las 16:16

La preparación de los equipos de la Liga Nacional continúa no solamente con la búsqueda de fichajes, sino que también con el desarrollo de partidos amistosos.

A las puertas de disputar el duelo de la Supercopa de la Liga Nacional, Olimpia y Motagua dan un paso al frente con la implementación de partidos de preparación.

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Los leones dirigidos por Eduardo Espinel no se quieren quedar atrás y para ellos confirman su segundo partido amistoso en esta pretemporada.

El Olimpia se estará enfrentando al equipo Génesis Policía Nacional y este compromiso será este martes 7 de julio a las 8:00 de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento.

Este será el segundo partido que disputarán los leones, luego de superar 8-0 al equipo Arsenal SAO de la Liga de Ascenso. Duelo disputado el pasado viernes.

Además, el Olimpia ya tiene confirmado el partido de preparación ante el Houston Dynamo, el duelo pactado para el 11 de julio a partir de las 6:00 de la tarde en el estadio Shell Energy.

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Carlos Castellanos
Carlos Castellanos
Periodista

Licenciado en periodismo con experiencia en los medios desde el 2008: Radio, Televisión y Diario DIEZ desde 2014, cubriendo la sección de Legionarios, Liga Nacional y Selección de Honduras.

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