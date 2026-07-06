Olimpia confirma segundo partido amistoso previo a su viaje a Estados Unidos

A las puertas de disputar el duelo de la Supercopa de la Liga Nacional, Olimpia y Motagua dan un paso al frente con la implementación de partidos de preparación.

La preparación de los equipos de la Liga Nacional continúa no solamente con la búsqueda de fichajes, sino que también con el desarrollo de partidos amistosos.

Los leones dirigidos por Eduardo Espinel no se quieren quedar atrás y para ellos confirman su segundo partido amistoso en esta pretemporada.

El Olimpia se estará enfrentando al equipo Génesis Policía Nacional y este compromiso será este martes 7 de julio a las 8:00 de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento.

Este será el segundo partido que disputarán los leones, luego de superar 8-0 al equipo Arsenal SAO de la Liga de Ascenso. Duelo disputado el pasado viernes.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Además, el Olimpia ya tiene confirmado el partido de preparación ante el Houston Dynamo, el duelo pactado para el 11 de julio a partir de las 6:00 de la tarde en el estadio Shell Energy.