Motagua receta tremenda paliza al FAS y manda mensaje a Olimpia antes de la Supercopa

El equipo azul profundo que dirige Javier López demostró que sigue siendo un fuerte candidato a defender el título y hoy recetó una goleada de 7-1 al FAS.

La preparación de cara al torneo Apertura de la Liga Nacional continúa para los equipo del balompié catracho. Motagua es uno de ellos, quienes han recetado tremenda paliza en partido amistoso.

Motagua sumó su segundo partido de preparación y ahora volvió a elegir un equipo de la Liga de Ascenso, que también se prepara para el torneo nacional.

El técnico del Motagua busca incorporar los nuevos refuerzos y estos le han respondido. Jeffry Miranda, el último en llegar al club ya se estrenó como goleador.

Las anotaciones de Motagua fueron obra de Alejandro Reyes que se gastó un hat trick, dos de Aaron Barrios y uno de Droopy Gómez y Jeffry Miranda.

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Motagua quiere llegar con ritmo de partidos para el partido de la Supercopa, donde se enfrentará a Olimpia, el próximo jueves 23 de julio en el estadio Nacional.