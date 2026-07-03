Kilmar Peña: “La gente tiene derecho a pensar lo que quiera; yo responderé en la cancha”

Los goles lo llevaron hasta el club más grande del país. Después de convertirse en una de las grandes revelaciones ofensivas con Lobos UPNFM, Kilmar Peña dio el salto más importante de su carrera al convertirse en nuevo delantero del Olimpia, donde asumirá uno de los retos más exigentes del fútbol hondureño: ocupar el lugar que dejó Jerry Bengtson, el máximo goleador en la historia de la Liga Nacional. La misión no será sencilla. Bengtson dejó una huella imborrable a base de títulos y goles, pero Peña llega respaldado por su rendimiento del torneo anterior y con la convicción de que puede construir su propio legado. Con apenas unos días vistiendo la camiseta blanca, el atacante ya experimenta la intensidad que caracteriza al conjunto merengue, tanto dentro del campo como fuera de él, donde la exigencia de la afición es permanente.

Lejos de intimidarse por la presión, Peña asegura que vestir la camiseta de Olimpia representa el cumplimiento de un sueño. Ahora, su objetivo es responder con trabajo, goles y campeonatos, convencido de que esta nueva etapa puede abrirle las puertas de la Selección Nacional y consolidarlo como el nuevo referente ofensivo del vigente campeón del fútbol hondureño.

CONFERENCIA DE PRENSA DE PEÑA

Sobre su llegada a Olimpia: “Se siente una diferencia grande. Los entrenamientos son mucho más exigentes y uno tiene que exigirse más porque está en un equipo grande. Creo que todo el mundo, desde joven e incluso de adulto, quisiera estar en este club. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y ahora toca aprovecharla.” Sus objetivos con el club: “A corto plazo, como todos los jugadores que llegan aquí, quiero quedar campeón. También está la Copa Centroamericana, que es muy importante, y esperamos pelear por esos títulos.” No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El reto de sustituir a Jerry Bengtson: “Jerry es un gran goleador. Lo que hizo es un récord muy importante. Yo voy a trabajar por lo mío, buscar los goles que necesita el equipo y esforzarme para que los resultados lleguen.”