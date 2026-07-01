Liga Nacional anuncia cambio de fecha de la Supercopa 2026 entre Olimpia y Motagua

La Supercopa de Honduras 2026 entre Motagua y Olimpia confirmó nuevo día y hora de disputa. La Liga Nacional adelantó la modificación en el calendario y comunicó que el encuentro se jugará el jueves 23 de julio a las 7:00 p.m., cambiando así la fecha inicialmente anunciada para el sábado 25.

El cambio responde a una solicitud conjunta de los dos clubes finalistas, Motagua y Olimpia, que pidieron reprogramar el partido para facilitar su logística en el inicio de sus compromisos internacionales. La petición fue analizada y finalmente aceptada por las autoridades organizadoras.

El motivo principal es la participación de ambos equipos en la próxima Copa Centroamericana 2026, cuya fase inicial comienza a finales de julio. La nueva fecha de la Supercopa ofrece un margen mayor para que los planteles puedan preparar viajes, entrenamientos y cumplir con los protocolos de competencia sin interferir con su calendario continental.