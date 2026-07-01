Liga Nacional anuncia cambio de fecha de la Supercopa 2026 entre Olimpia y Motagua

La Supercopa de Honduras 2026 entre Motagua y Olimpia confirmó nuevo día y hora de disputa. La Liga Nacional adelantó la modificación en el calendario y comunicó que el encuentro se jugará el jueves 23 de julio a las 7:00 p.m., cambiando así la fecha inicialmente anunciada para el sábado 25.
El cambio responde a una solicitud conjunta de los dos clubes finalistas, Motagua y Olimpia, que pidieron reprogramar el partido para facilitar su logística en el inicio de sus compromisos internacionales. La petición fue analizada y finalmente aceptada por las autoridades organizadoras.
El motivo principal es la participación de ambos equipos en la próxima Copa Centroamericana 2026, cuya fase inicial comienza a finales de julio. La nueva fecha de la Supercopa ofrece un margen mayor para que los planteles puedan preparar viajes, entrenamientos y cumplir con los protocolos de competencia sin interferir con su calendario continental.
Motagua, que llega a la Supercopa como campeón del Torneo Clausura 2026, será uno de los tres representantes hondureños en la Copa Centroamericana, junto a Olimpia y Marathón. El equipo azul buscará aprovechar la condición de campeón doméstico para iniciar la temporada internacional con buen ritmo.
Para Olimpia, el cambio también representa una oportunidad para afinar su plantel antes del debut regional ya con los fichajes sumados a su plantel. Ambos clubes coincidieron en que la modificación contribuye a proteger el rendimiento de los jugadores y a evitar sobrecargas físicas por un calendario demasiado apretado.
Con la nueva fecha confirmada, la Supercopa se perfila como el primer gran duelo oficial del semestre para los grandes del fútbol hondureño, y servirá de termómetro antes del arranque de la competencia centroamericana donde Motagua, Olimpia y Marathón buscarán dejar en alto el nombre del país.