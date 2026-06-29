Lobos UPNFM anuncia dos bombazos en el mercado de fichajes

Lobos UPNFM continúa reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura 2026 y este lunes confirmó oficialmente las incorporaciones de Marcelo Santos y Carlos "Zapatilla" Mejía, dos futbolistas que llegaron en condición de agentes libres tras finalizar su vínculo con Motagua. Ambos fichajes ya habían sido adelantados por DIARIO DIEZ.
La directiva de la Manada apuesta por la experiencia y calidad de los exjugadores azules para fortalecer un plantel que buscará ser protagonista en la próxima temporada. Tanto Santos como Mejía cuentan con amplio recorrido en la Liga Nacional y llegan con el objetivo de aportar desde el primer partido.
A través de sus redes sociales, el club universitario presentó a Carlos "Zapatilla" Mejía con un mensaje en el que destacó sus principales virtudes. "Velocidad, talento y desequilibrio para nuestra ofensiva", publicó Lobos UPNFM, asegurando además que el atacante llega para aportar calidad y compromiso en cada encuentro.
Por su parte, Marcelo Santos fue anunciado como un refuerzo clave para la última línea del equipo. "Experiencia, liderazgo y solidez para nuestra defensa", expresó la institución, resaltando que el defensor fortalecerá la zaga con su entrega y recorrido en el fútbol hondureño.
Con estas dos incorporaciones, Lobos UPNFM suma piezas importantes para afrontar el nuevo campeonato. Marcelo Santos y Carlos Mejía se unen a las altas de Marcelo Banegas, Luis Hurtado, Dayron Suazo, Dennis Rodas, Josué Villafranca, Samuel Elvir, Jefferson Hinestroza y Carter Bodden.