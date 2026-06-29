  1. Liga Hondubet

Lobos UPNFM anuncia dos bombazos en el mercado de fichajes

Lobos UPNFM anunció los fichajes de Marcelo Santos y Carlos "Zapatilla" Mejía para el torneo Apertura.

Lobos UPNFM anuncia dos bombazos en el mercado de fichajes

Lobos UPNFM anunció dos fichajes importantes para el torneo Apertura.

29 de junio de 2026 a las 12:16

Lobos UPNFM continúa reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura 2026 y este lunes confirmó oficialmente las incorporaciones de Marcelo Santos y Carlos "Zapatilla" Mejía, dos futbolistas que llegaron en condición de agentes libres tras finalizar su vínculo con Motagua. Ambos fichajes ya habían sido adelantados por DIARIO DIEZ.

La directiva de la Manada apuesta por la experiencia y calidad de los exjugadores azules para fortalecer un plantel que buscará ser protagonista en la próxima temporada. Tanto Santos como Mejía cuentan con amplio recorrido en la Liga Nacional y llegan con el objetivo de aportar desde el primer partido.

Alberth Elis se destapa con doblete en segundo triunfo consecutivo de Marathón

A través de sus redes sociales, el club universitario presentó a Carlos "Zapatilla" Mejía con un mensaje en el que destacó sus principales virtudes. "Velocidad, talento y desequilibrio para nuestra ofensiva", publicó Lobos UPNFM, asegurando además que el atacante llega para aportar calidad y compromiso en cada encuentro.

Por su parte, Marcelo Santos fue anunciado como un refuerzo clave para la última línea del equipo. "Experiencia, liderazgo y solidez para nuestra defensa", expresó la institución, resaltando que el defensor fortalecerá la zaga con su entrega y recorrido en el fútbol hondureño.

CONDEPOR aclara polémica sobre el estadio Nacional Chelato Uclés ¿qué pasó con sus letras?

Con estas dos incorporaciones, Lobos UPNFM suma piezas importantes para afrontar el nuevo campeonato. Marcelo Santos y Carlos Mejía se unen a las altas de Marcelo Banegas, Luis Hurtado, Dayron Suazo, Dennis Rodas, Josué Villafranca, Samuel Elvir, Jefferson Hinestroza y Carter Bodden.

Marcelo Santos y Carlos Mejía son nuevos fichajes de Lobos UPNFM.

Marcelo Santos y Carlos Mejía son nuevos fichajes de Lobos UPNFM.

Unime ahora al canal
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias