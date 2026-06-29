Lobos UPNFM anuncia dos bombazos en el mercado de fichajes

Lobos UPNFM continúa reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura 2026 y este lunes confirmó oficialmente las incorporaciones de Marcelo Santos y Carlos "Zapatilla" Mejía, dos futbolistas que llegaron en condición de agentes libres tras finalizar su vínculo con Motagua. Ambos fichajes ya habían sido adelantados por DIARIO DIEZ.

La directiva de la Manada apuesta por la experiencia y calidad de los exjugadores azules para fortalecer un plantel que buscará ser protagonista en la próxima temporada. Tanto Santos como Mejía cuentan con amplio recorrido en la Liga Nacional y llegan con el objetivo de aportar desde el primer partido.