Independiente da tremenda sorpresa: exmundialista será su nuevo técnico

Juanfran García, de 49 años, cuenta con un destacado recorrido como futbolista profesional. Durante su carrera defendió los colores del Levante, Valencia, Celta de Vigo, Ajax, Besiktas y AEK Atenas, además de vestir la camiseta de la selección de España , con la que disputó la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002.

El Independiente de Siguatepeque continúa reforzando su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada y este fin de semana hizo oficial la contratación del entrenador español Juanfran García como su nuevo director técnico. La institución busca dar un salto de calidad con la llegada de un estratega de amplia trayectoria en el fútbol europeo, tanto dentro como fuera de las canchas.

Tras poner fin a su etapa como jugador, el español inició una sólida carrera en los banquillos. Formó parte del Aston Villa como scout y posteriormente dirigió al CD Lugo, la Ponferradina en dos etapas y al Arenteiro. Además, posee la Licencia UEFA Pro, así como certificaciones como director deportivo y gestor de entidades deportivas.

El club también confirmó la incorporación de Juan Carlos Gómez Díaz como asistente técnico. El exfutbolista español tuvo una carrera profesional en equipos como Atlético de Madrid, Sevilla, Getafe, Real Valladolid y Elche, acumulando una importante experiencia en el fútbol de su país.

LEA TAMBIÉN: Confirmado: Real España cierra su segundo fichaje para el torneo Apertura

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En su faceta como entrenador, Gómez Díaz ha trabajado en clubes como Écija Balompié, Xerez CD, Vélez CF y Don Benito. También desempeñó funciones como asistente técnico en Getafe B y Arenteiro, por lo que llega al conjunto hondureño con un amplio conocimiento del trabajo de formación y desarrollo de equipos competitivos.

Recordemos que el Independiente de Siguatepeque fue confirmado por la Liga Nacional como el equipo número 12 para el torneo Apertura del balompié catracho. Las panteras llegaron por la vía invitacional.