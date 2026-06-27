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Confirmado: Real España cierra su segundo fichaje para el torneo Apertura

Real España selló su segundo fichaje tras confirmar la contratación del defensor Marcelo Pereira.

Confirmado: Real España cierra su segundo fichaje para el torneo Apertura

Real España ya tiene su segundo fichaje del torneo Apertura de la Liga Nacional.

27 de junio de 2026 a las 13:06

Real España sigue reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura 2026 y confirmó la llegada del defensor hondureño Jeffry Ronaldo Ramos, quien estampó su firma por las próximas dos temporadas con el conjunto aurinegro.

El zaguero, de 19 años de edad, se suma al proyecto encabezado por el técnico costarricense Jeaustin Campos, que busca conformar un plantel competitivo para pelear por el título de la Liga Nacional.

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Con su incorporación, Ramos se convierte en el segundo fichaje de la Máquina para el nuevo campeonato, siguiendo los pasos del también defensor Marcelo Pereira. La directiva españolista continúa fortaleciendo la zona baja del equipo con futbolistas de experiencia en el balompié nacional.

El defensor llega en condición de agente libre luego de finalizar su vínculo con Real Sociedad de Tocoa, institución con la que no alcanzó un acuerdo para renovar su contrato. Tras quedar disponible en el mercado, el club sampedrano aceleró las negociaciones para asegurar sus servicios.

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Diario Diez conoció que Jeffry Ronaldo Ramos ya tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros y completó su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes de Jeaustin Campos. El cuerpo técnico comenzó de inmediato su proceso de adaptación con el objetivo de integrarlo cuanto antes al funcionamiento del equipo.

Con este movimiento, Real España continúa enviando un claro mensaje sobre sus aspiraciones para la próxima campaña. La dirigencia aurinegra mantiene activa la búsqueda de nuevos refuerzos para consolidar un plantel que pueda competir tanto en el torneo Apertura como en los desafíos que afrontará durante la temporada.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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