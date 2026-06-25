Marathón anuncia la salida de Maylor Núñez y ya tiene confirmado el sustituto

El Club Marathón confirmó este jueves la rescisión de contrato del defensor Maylor Núñez, convirtiéndose en una nueva salida dentro del proceso de reestructuración que atraviesa la institución de cara al próximo torneo Apertura y la Liga de Concacaf. A través de un comunicado oficial, la directiva verdolaga informó que ambas partes llegaron a un acuerdo para finalizar la relación contractual en términos favorables, agradeciendo al futbolista por su profesionalismo, entrega y disciplina durante su etapa defendiendo los colores del club.

La salida de Maylor se suma a otros movimientos importantes en el plantel. Días atrás, Samuel Elvir también dejó de formar parte de la institución, mientras que el experimentado delantero Rubilio Castillo finalizó contrato, sin embargo, todavía no se descarta su renovación. El defensor no estuvo ni dos horas sin equipo ya que está siendo pretendido por el CD Choloma a pedido del entrenador, Héctor Vargas, quien lo conoce a la perfección. El jugador es uno de los pocos que ha jugado en los cuatro grandes: Motagua, Olimpia, Real España y Marathón.