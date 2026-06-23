André Orellana y Brayan Moya anuncian acciones legales contra Marathón

Los dos futbolistas de Marathón que se sienten afectados son André Orellana y Brayan Moya quienes buscarán demandar al club debido a que los mantiene marginados tras el inicio de la pretemporada a pesar de que se mantienen ligados con una firma oficial con el equipo.

Marathón inició pretemporada el lunes 22 de junio y con ello se ha conocido que dos de los jugadores que fueron castigados el torneo pasado, siguen marginados entrenando por separado y el club está buscando rescindirles el contrato, pero los futbolistas denuncian que les están atropellando sus derechos.

Ambos jugadores se encuentran entrenando por separado a pesar de tener contrato. El equipo completo que ahora está dirigido por el nuevo entrenador, Silvio Rudman, está siendo citado para entrenar en horas de la tarde, pero a los dos futbolistas mencionados, la dirigencia los mantiene marginados entrenando por la mañana.

Los jugadores están buscando asesoramiento en la parte legal para buscar una salida, pero no aceptan las condiciones que les está poniendo el club verdolaga. Van a demandar al equipo en el TNAF ya que consideran que se les está violentando sus derechos.

DIEZ ha conocido que solo le ofrecen el pago de contrato por tres meses al futbolista Bryan Moya, esto es el 50% de su contrato firmado. De igual forma a Orellana. Ambos jugadores participaron en los primeros partidos del torneo pasado que fueron subcampeones.

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Los futbolistas fueron castigados tras confirmarse que habían cometido actos de indisciplina en pleno campeonato. Se reveló que ingresaron bebidas alcohólicas a la sede del club.

Pero ellos se han mantenido siempre entrenando, no han fallado ya que tienen contrato y si el equipo no los necesita, piden el pago del contrato completo y Marathón solo les ofrece una parte y llegar a un acuerdo para la rescisión de contrato.

Al defensor central André Orelllana le resta un año de contrato del préstamo del Olimpia, mientras que, al delantero, Bryan Moya le restan seis meses. Olimpia no se está metiendo al caso de Orellana ya que Marathón es quien paga el salario del jugador.