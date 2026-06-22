Cambios: Reducción a los Sub-20, inicio del torneo Apertura y cantidad de juegos

El torneo Apertura 2026-2027 iniciará el viernes 31 de julio con 12 equipos, eso fueron algunos de los puntos que se determinaron el sábado en la Asamblea General donde estuvieron reunidos representantes de todos los equipos involucrados de la Liga Nacional. La reunión fue extensa porque se debía definir el camino en que marcharía nuestro fútbol liguero por el próximo año. Temas como el club invitado, FVS, formato de juego fueron puestos en mesa para su discusión.

Independiente será de primera

La escogencia de Club Atlético Independiente fue abismal luego de que la decisión se haya puesto en votación entre 10 equipos de la Liga Nacional. El resultado finalizó 10-0 en contra del Vida, quien era el otro equipo en disputa. Luis Cruz, presidente del cuadro cocotero, y Lester Velásquez, mandamás de las Panteras Negras fueron invitados a la Asamblea para que expusieron los motivos por los que debían estar en la Liga Nacional y las palabras de Velásquez convencieron más. El representante del Independiente llegó mucho más preparado que Luis Cruz, con informes, datos, cuentas bancarias que evidenciaban la estabilidad económica de la institución, fecha de la finalización de su estadio y otras informaciones que llamaron mucho la atención de los directivos reunidos en el lugar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

-Nuevo Formato-

Las vueltas regulares pasarán de tener 22 partidos a 16, esto debido a una reducción de partidos por el cambio de formato. Los 12 clubes serán divididos en dos grupos de seis para evitar largos viajes y desgaste extremo de los futbolistas. El grupo norte está integrado por: Real España, Marathón, Platense, Choloma, Independiente y Génesis, mientras que el sur-centro está compuesto por: Olimpia, Motagua, UPNFM, Olancho FC, Juticalpa y Estrella Roja. El desarrollo del certamen será muy peculiar porque cada equipo enfrentará en un ida y vuelta a los rivales de su mismo pelotón, pero únicamente una vez a los clubes pertenecientes al otro grupo, o sea, que en la fase regular solo se jugará 16 jornadas. Los dos equipos que hagan más puntos dentro de una tabla general clasificarán directo a semifinales, mientras que los otros cuatro jugarán un ida y vuelta para buscar sus boletos a las semifinales.

-Nueva modalidad en el descenso-

El equipo descendido ya no será el que haya hecho menos puntos después de dos torneos, ahora está situación será más atractiva porque se jugará una final por la permanencia a ida y vuelta entre el último lugar del torneo Apertura 2026 y el Clausura 2027.Eso sí, hay un apartado muy importante y es que si el equipo que finalizó último en el Apertura y en el torneo Clausura clasifica a la liguilla se salvará automáticamente y el que pasará a la pelea será el onceavo.

-El formato que Francis Hernández promovió-

Como vocero de la FFH, Francis Hernández, se unió a la Asamblea General de la Liga Nacional vía virtual y él promovió que se realizará un formato a tres vueltas para que el futbolista tuviera mayor tiempo de descanso y preparación. Los equipos no aceptaron ese método de campeonato porque extendía demasiado los tiempos del certamen.

-Quitar el FVS-

Según pudo conocer Diario Diez, Olimpia mocionó en la reunión del sábado que se suspendiera el FVS temporalmente porque aún no se ha cerrado un patrocinador que pagará los servicios de esta herramienta de arbitraje. Por lo tanto, existe la posibilidad que los equipos locales sean los encargados de pagar el servicio.A pesar de que Real España y Juticalpa votaron a favor, la mayoría eligió seguir con este recurso que ha beneficiado a nuestra liga notablemente. El FVS continuará.

-Solicitud para cambiar a la Comisión de Arbitraje-

Los equipos de la Liga Nacional no han estado conformes con las decisiones y nombramientos en el último año y es por eso que se pidió que se cambiara la directiva de la Comisión de Arbitraje encabezada por Óscar Velásquez, la cual tuvo una resolución unánime, solo Olimpia se abstuvo de votar. Ahora bien, es una determinación de la cual la gran mayoría está de acuerdo; sin embargo, es la Federación de Fútbol de Honduras la que podría realizar ese tipo de cambios.

-Reducción de minutos Sub-20-