Luis Torres deja Parrillas: la nueva realidad del joven que se hizo viral tras debutar con 14 años

¿Qué fue de la vida de Luis Torres, el futbolista que se hizo viral por debutar en el fútbol a los 14 de edad? Aquí te contamos los detalles.
Luis Torres, el joven futbolista hondureño que se hizo viral tras debutar con apenas 14 años en el Parrillas One, tiene nuevo destino para continuar su carrera.
El prometedor volante, que actualmente cuenta con 17 años, dejó las filas del conjunto parrillero para convertirse oficialmente en jugador del Cruz Azul Opoa de Copán, club de la Liga de Ascenso.
La institución copaneca anunció su incorporación a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida para uno de los talentos jóvenes que más llamó la atención en los últimos años.
"¡YA ES OFICIAL! El talento de La Lima ya viste los colores del Club Deportivo Cruz Azul Opoa. Le damos la bienvenida a Luis Torres, conocido en el fútbol como 'Cojones', un jugador que llega con carácter, entrega y personalidad para defender con orgullo nuestro escudo", publicó el club.
Torres saltó a la fama en 2023 luego de conceder una entrevista tras su debut con el Parrillas One, donde sorprendió por la seguridad con la que habló pese a su corta edad.
"Llevo dos partidos y los he desarrollado bien a mis 14 años, es para que tenga miedo, pero tengo los cojones de meterme a una cancha de Segunda División y dar el ancho", expresó el volante hace dos años y medio.
Aquellas declaraciones rápidamente se hicieron virales en Honduras y desde entonces el apodo de "Cojones" comenzó a acompañar al futbolista en cada paso de su carrera.
En esa misma entrevista, el joven también explicó cómo afrontaba los partidos frente a jugadores con mucha más experiencia y fortaleza física que él.
"Agarro el balón, la doy sencillo, hago mis pintas y para qué voy a meter cuerpo si sé que no las voy a ganar", comentó el mediocampista sobre su estilo de juego.
Ahora, Luis Torres buscará consolidarse con el Cruz Azul Opoa, equipo que competirá en el Grupo B de la Liga de Ascenso junto a Brasilia, Pumas, Palestino, Subirana, Honduras Progreso y Cuervos.
El destino le tiene preparada una historia especial, ya que en esa misma llave también se encuentra el Parrillas One, por lo que el joven volante volverá a verse las caras con el club donde inició su carrera profesional, aunque esta vez defendiendo unos colores diferentes.