Se va del Real Madrid, Barca toma decisión con Rodri y Arsenal hará fichaje bomba

Mercado de fichajes: se va del Real Madrid a Italia, Vinicius toma rumbo a la casa blanca, Barcelona se marcha de Rodri y Arsenal sorprende con jugador
El Real Madrid aprieta todo para llevar a cabo la renovación de Vinicius Júnior. 'The Athletic' adelantó que el club 'merengue' mejoró su última propuesta, gesto que habría convencido al futbolista brasileño. La última reunión entre las partes, clave en la negociación.
La Roma quiere reforzar su banda derecha con Nahuel Molina. Fabrizio Romano adelantó que el club italiano prepara una oferta de 18 millones de euros por el futbolista del Atlético de Madrid. El club español presionaba para su salida y el acuerdo entre las partes implicadas se cerrará próximamente.
Mohamed Salah es la nueva estrella del Trabzonspor. El club turco alcanza un acuerdo con la leyenda egipcia, quien firma como agente libre un contrato para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.
Takehiro Tomiyasu regresará a la Premier League. Según Fabrizio Romano, el zaguero japonés recalará en el Crystal Palace como agente libre tras abandonar el Ajax. El jugador ya ha pasado reconocimiento médico en Londres y firmará su contrato con los 'eagles' en las próximas horas.
El Al-Ahli quiere reforzar su delantera y el nombre que más convence en el club saudí es Gabriel Jesus. Ben Jacobs adelantó que, en el caso de que Ivan Toney salga en este mercado de fichajes, el brasileño del Arsenal se convertiría en su prioridad. El atacante tiene contrato en el Emirates Stadium hasta junio de 2027.
Siguen las negociaciones entre el PSG y el Parma por Zion Suzuki. La idea de los parisinos es cerrar su fichaje este verano y dejarlo cedido en la Juventus durante la presente temporada.
El Manchester City, según desvela Fabrizio Romano, ya ha sondeado a los agentes de Pedro Neto para tratra de avanzar en su fichaje. Eso si, la operación sería dependiente de una salida de Savinho rumbo al Tottenham.
El centrocampista del Manchester City Tijjani Reijnders se ha convertido en el principal objetivo del Nottingham Forest. Los 'Tricky Trees' estarían dispuestos a desembolsar hasta 64 millones de euros por el centrocampista neerlandés.
A falta de confirmación oficial, todo apunta a que Franco Mastantuono será jugador de la Fiorentina. Fabrizio Romano ya adelanta el acuerdo de los italianos con el Real Madrid, que cederá al futbolista argentino para que tenga minutos y termine de adaptarse al fútbol europeo.
El Tottenham Hotspur sigue buscando mimbres para ofrecerle a Roberto de Zerbi un equipo competitivo y en las últimas horas ha surgido la opción del delantero del Mónaco Folarin Balogun. El atancante fue uno de los jugadores más destacados del último Mundial con Estados Unidos.
El Arsenal está muy cerca de cerrar uno de los grandes fichajes del verano. Según informa 'The Athletic', el Newcastle United ha aceptado negociar el traspaso de Bruno Guimarães por unos 75 millones de libras (cerca de 87 millones de euros), después de que ambas partes acercaran posturas tras varios días de conversaciones.
El conjunto londinense presentó inicialmente una oferta inferior, mientras que el Newcastle reclamaba una cantidad más elevada. Sin embargo, las negociaciones han avanzado de forma positiva y el acuerdo se encuentra en su fase final, lo que permitirá al internacional brasileño, de 28 años, cumplir su deseo de incorporarse al Arsenal.
Informa Fabrizio Romano de que Roma y Atlético de Madrid habrían alcanzado un acuerdo a cambio de 13 millones de euros más cuatro en variables.
El futbolista español cambia el Nápoles por el Bayer Leverkusen y firma contrato hasta 2031. De esta manera, el conjunto alemán da por cerrada la carpeta de encontrar un sustituto de Alejandro Grimaldo, tras su salida al Atlético de Madrid del Cholo Simeone.
El central argentino abandonará el Tottenham y así se lo hizo saber a Roberto de Zerbi a finales de la temporada pasada. Ahora bien, todo parecía indicar que lo tenía hecho con el Inter de Milán, sin embargo, parece ser que el futbolista es del agrado de Diego Pablo Simeone e irán a por el.
El conjunto colchonero prepara una oferta de 30 millones para llevarse al internacional argentino. La oferta del conjunto italiano habría sido de 35 millones más 5 en variables así que deberán negociar entre las partes para poder llegar a un acuerdo.
El Real Madrid se ha quitado de encima a un rival que pretendía a Rodri Hernández. Tal y como ha informado el diario 'Marca', el Barcelona ha descartado por completo la operación.
La prioridad del Barça no es el centro del campo, sino otras zonas. Además, hay que comentar que otro de los motivos es el precio -70 millones de euros-. Desde el club 'culé' entienden que el futuro de Rodri pasa por la 'Casa Blanca'.
Benjamin Sesko (23), se esta consolidando en la punta de ataque del Manchester United y, tras ser una de las revelaciones de la anterior Premirer League, han surgido una amplia lista de pretendientes. Por un lado, el Bayern de Múnich se ha interesado en la situación del esloveno como sucesor de Harry Kane para el '9' bávaro.
Por otro lado, Barça o Tottenham también han sonado como posibles clubes interesados. Sin embargo, el periodista Graeme Bailey, cuenta que los diablos rojos le han colocado el cartel de intransferible, y por tanto, no saldrá de Manchester este verano.