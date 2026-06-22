¿Se queda en Motagua? John Kleber define su futuro para la próxima temporada

La etapa de John Kleber Oliveira en el fútbol hondureño ha llegado a su fin. El atacante brasileño fue anunciado este lunes 22 de junio como nuevo jugador del Danubio FC de Uruguay, poniendo punto final a su vínculo con el Fútbol Club Motagua tras una temporada en la que logró conquistar el título de la Liga Nacional.
La confirmación del fichaje llegó a través de las redes sociales del conjunto uruguayo, que le dio la bienvenida al delantero de 26 años con un mensaje dirigido a sus aficionados. “Ataque carioca. John Kleber, delantero de 26 años, es nuevo jugador de nuestra institución. ¡Bienvenido!”, publicó la entidad charrúa en su cuenta oficial de Instagram.
La salida del brasileño ya se venía anticipando desde hace varias semanas. El futbolista no se presentó al inicio de la pretemporada motagüense, que comenzó el pasado 15 de junio, situación que incrementó las especulaciones sobre una posible desvinculación luego de haberse coronado campeón con las águilas azules.
Con esta partida, Motagua pierde una pieza en su zona ofensiva, aunque también obtiene una plaza disponible para futbolistas extranjeros de cara al torneo Apertura 2026-27. Ahora, la directiva deberá analizar opciones para reforzar el ataque y cubrir la ausencia del sudamericano.
El regreso de John Kleber a Sudamérica marca un nuevo capítulo en su carrera profesional. Antes de llegar a Motagua, el atacante defendió los colores de CSD Cooper en Uruguay, además de tener experiencias en Achuapa de Guatemala y Pérez Zeledón de Costa Rica, equipos que formaron parte de su recorrido antes de aterrizar en el balompié hondureño.