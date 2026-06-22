¿Se queda en Motagua? John Kleber define su futuro para la próxima temporada

La etapa de John Kleber Oliveira en el fútbol hondureño ha llegado a su fin. El atacante brasileño fue anunciado este lunes 22 de junio como nuevo jugador del Danubio FC de Uruguay, poniendo punto final a su vínculo con el Fútbol Club Motagua tras una temporada en la que logró conquistar el título de la Liga Nacional.

La confirmación del fichaje llegó a través de las redes sociales del conjunto uruguayo, que le dio la bienvenida al delantero de 26 años con un mensaje dirigido a sus aficionados. “Ataque carioca. John Kleber, delantero de 26 años, es nuevo jugador de nuestra institución. ¡Bienvenido!”, publicó la entidad charrúa en su cuenta oficial de Instagram.