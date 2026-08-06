¿Llega al Barcelona? Julián Álvarez da un giro de 180° y Atlético ya lo sabe

El futuro del delantero argentino Julián Álvarez ha dado un giro muy importante en las últimas horas. Después de solicitar su salida del club hace un tiempo, las aguas se habían calmado durante la disputa del Mundial. Sin embargo, al terminar la competición, el Atlético de Madrid volvió a tomar el control para proteger a su futbolista ante la llegada del FC Barcelona.