¿Llega al Barcelona? Julián Álvarez da un giro de 180° y Atlético ya lo sabe

Desde España comienzan a confirma lo que va a pasar con el futuro de Julián Álvarez. El argentino quería salir, pero todo ha dado un giro.
El futuro del delantero argentino Julián Álvarez ha dado un giro muy importante en las últimas horas. Después de solicitar su salida del club hace un tiempo, las aguas se habían calmado durante la disputa del Mundial. Sin embargo, al terminar la competición, el Atlético de Madrid volvió a tomar el control para proteger a su futbolista ante la llegada del FC Barcelona.
El conjunto colchonero fijó unas exigencias económicas muy elevadas y exclusivas para evitar que el atacante terminara en el equipo catalán. Ante este escenario, la directiva del Barcelona comenzó a buscar alternativas para reforzar su plantilla. Por su parte, la intención inicial del jugador era presionar de nuevo para forzar su traspaso a Can Barça durante este mercado de verano.
A pesar de los deseos del futbolista, las últimas noticias indican que la situación no cambiará y no vestirá la camiseta azulgrana. Las duras condiciones impuestas desde Madrid han terminado por frenar de golpe las aspiraciones del conjunto catalán.
En la misma jornada en la que el Barcelona tomó ventaja sobre el Real Madrid para conseguir la contratación de Rodri Hernández, se revelaron nuevos datos sobre el caso de la 'Araña'. El periodista Matteo Moretto fue el encargado de detallar la situación real que atraviesa la entidad culé en esta negociación.
Las gestiones realizadas hasta el momento no han sido suficientes para destrabar la operación. Ni las muestras públicas del atacante argentino ni los encuentros entre los dirigentes del Barcelona y los representantes del jugador han logrado cambiar el rumbo del fichaje.
Dentro del propio club catalán ya consideran que la llegada de Julián Álvarez es una opción prácticamente inalcanzable. Las diferencias económicas y la postura del Atlético de Madrid han levantado un muro insalvable.
El propio Matteo Moretto explicó el panorama actual en el espacio Marca Transfer, ofreciendo detalles precisos sobre el estado de las conversaciones. Sus palabras dejaron claro que la directiva azulgrana ha decidido cambiar de estrategia en el mercado.
"Me han contado que, ahora mismo día 6 de agosto, el Barça da casi por perdido a Julián Álvarez. El Barça está valorando otras opciones, está trabajando en otras vías y ahora mismo, si no pasa nada absolutamente extraordinario, Julián Álvarez no va a fichar por el Barça", afirmó el periodista.
Con el Barcelona retirándose de la puja y explorando otros nombres para su delantera, el jugador argentino debe considerar nuevos caminos para su carrera profesional. La puerta del Camp Nou parece haberse cerrado de forma definitiva para esta temporada.
A pesar de esta negativa hacia el equipo catalán, la directiva del Atlético de Madrid sí mantiene una postura diferente respecto al mercado internacional. El club rojiblanco está dispuesto a escuchar propuestas formales que lleguen desde el extranjero por el delantero campeón del mundo.
En este nuevo escenario, el Arsenal de Inglaterra se perfila como el club más interesado en contratar a la 'Araña' durante las últimas semanas. El equipo británico sigue muy de cerca los movimientos del atacante argentino para reforzar su ataque.
Además, con Vinicius a las puertas de sellar su renovación con el Real Madrid, el conjunto 'gunner' podría enfocar todos sus recursos financieros en esta gran contratación. La entidad inglesa estaría preparada para realizar una oferta millonaria y quedarse con el pase del futbolista.
Por último, el Paris Saint-Germain también se encuentra atento a la situación del jugador argentino. Sin embargo, el club francés parece tener otras prioridades en este momento y estaría apostando más fuerte por la incorporación de Ferran Torres.
De esta manera, el futuro de Julián Álvarez lejos del Atlético de Madrid depende ahora de las propuestas que puedan llegar desde la Premier League o la liga francesa. El sueño de vestir la camiseta del Barcelona ha quedado descartado para este periodo de traspasos.