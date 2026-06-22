Otro cambio: Así se determinará el descenso en la Liga Nacional de Honduras

La Liga Nacional de Honduras aprobó un importante cambio en el sistema de descenso para la temporada 2026-2027, una medida que busca incrementar la competitividad tanto en la lucha por los primeros lugares como en la parte baja de la tabla. El nuevo formato elimina el tradicional descenso por tabla acumulada y establece un mecanismo distinto para definir al club que perderá la categoría al finalizar la campaña.

Según lo aprobado, los equipos que terminen en el último lugar del Torneo Apertura y del Torneo Clausura disputarán una serie de repechaje para determinar quién descenderá a la Liga de Ascenso. Esta llave enfrentará a los dos peores clubes de cada certamen en una batalla directa por la permanencia. Sin embargo, existe una excepción clara. Si un mismo equipo finaliza en el último lugar tanto en el Apertura como en el Clausura, perderá automáticamente la categoría y no será necesario disputar ningún partido adicional.