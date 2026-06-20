Oficial: Olimpia anuncia su quinto fichaje para la Copa Centroamericana

El Club Olimpia Deportivo continúa reforzando su plantel para la próxima temporada y este viernes hizo oficial la incorporación del delantero hondureño Kilmar Aldair Peña Oseguera. El atacante de 29 años se convierte en una nueva pieza para el esquema del conjunto albo, que busca mantenerse como protagonista tanto en la Liga Nacional como en los torneos internacionales. Peña llega al Rey de Copas tras una destacada campaña en el fútbol hondureño, donde volvió a demostrar su capacidad goleadora. Durante el torneo anterior marcó nueve anotaciones, cifra que lo ubicó entre los delanteros más efectivos del campeonato y despertó el interés de la directiva olimpista para fortalecer su zona ofensiva.

La trayectoria del nuevo fichaje incluye pasos por Lobos UPNFM y Marathón. Fue precisamente con el equipo universitario donde inició su carrera profesional en la temporada 2017-2018, destacando por su entrega, movilidad y olfato goleador. Tras su experiencia con los verdolagas, regresó a Lobos para consolidarse como uno de los atacantes más constantes de la Liga Nacional. El anuncio fue realizado por Olimpia a través de un comunicado oficial, en el que destacó las cualidades del futbolista y expresó su confianza en que aportará experiencia y goles al proyecto deportivo. La institución también le dio una cálida bienvenida a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a la afición merengue.