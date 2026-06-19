OFICIAL: Liga Nacional se jugará con 12 equipos y este club ocuparía la última plaza

La Liga Hondubet confirmó este viernes un cambio histórico para el fútbol nacional. A través de un comunicado oficial emitido tras la Asamblea Ordinaria celebrada este día en San Pedro Sula, los clubes aprobaron por unanimidad que la temporada 2026-2027 se dispute con 12 equipos en la máxima categoría. La decisión fue tomada durante la reunión realizada en un reconocido hotel de la capital industrial, donde los representantes de los equipos afiliados dieron luz verde a la ampliación del torneo. Con esta medida, la primera división de Honduras pasará de tener 11 a 12 clubes participantes.

La expansión del torneo abre de inmediato el debate sobre cuál será la institución que ocupará la duodécima plaza. Hasta el momento, la las autoridades no ha detallado el mecanismo que utilizará para definir al nuevo integrante ni los requisitos que deberá cumplir para ser admitido. Entre los principales candidatos aparece Atlético Independiente de Siguatepeque, una de las instituciones más competitivas de la Liga de Ascenso durante las últimas temporadas. El conjunto de Comayagua ha disputado fases finales de manera constante y posee una base sólida tanto en lo deportivo como en lo administrativo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE También figuran como posibles opciones el Victoria de La Ceiba, que descendió en el último torneo liguero, pero ahora fue adquirido por Carlos Eduardo Espina, quien ha inyectado una fuerte suma de dinero para consolidar deudad y realizar fichajes. Fuentes cercanas también han indicado que el Club Deportivo y Social Vida de La Ceiba, campeón de los años 80 en Honduras, apunta como otro de los principales candidatos por su historia y estructura.

La confirmación de un torneo con 12 equipos representa uno de los cambios más importantes de los últimos años y promete una temporada 2026-2027 con más partidos, nuevas rivalidades y mayores oportunidades para el desarrollo del fútbol nacional.





¿Quiénes pueden tomar el último cupo para jugar el Apertura 2026?

Diario DIEZ conoció en exclusiva, inmediatamente después de que se oficializara la noticia, que la lista de candidatos se ha reducido drásticamente. Al día de hoy, solo existen dos instituciones formales que se postulan con fuerza para tomar ese último puesto y completar el selecto grupo de los 12 clubes que darán vida al próximo campeonato. Estas escuadras, dispuestas a asumir el reto en la división de honor, representan a dos plazas con enorme tradición futbolística y arraigo en el país: El CSD Vida de La Ceiba: Un histórico del balompié catracho que busca recuperar de inmediato su lugar en la élite tras los recientes altibajos. El Atlético Independiente de Siguatepeque: Un proyecto ambicioso de la Liga de Ascenso que cuenta con el respaldo de una afición que sueña con ver fútbol de Primera División en la zona central. Estos dos equipos son los únicos que cumplen los requisitos que pide la Liga Nacional de Honduras para ser afiliado. Esos son, estabilidad económica, una sede donde no hay equipo de primera división por ejemplo. En las próximas horas se pondrán a votación por los otros 11 afiliados para decidir quien juega en el máximo circuito.

¿Por qué solo Vida e Independiente se postulan?