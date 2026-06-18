Oficial: Exfutbolista de Barcelona y asistente de Mourinho dirigirá al Juticalpa

El mercado de piernas está muy activado en los equipos de la Liga Nacional de Honduras, pero uno de los clubes quiere dar la sorpresa. Juticalpa está apostando en grande con la llegada de un nuevo entrenador con gran recorrido mundial. DIEZ ya lo había adelantado en EXCLUSIVA que un equipo de Honduras estaba apuntando en grande con un proyecto a largo plazo. El Juticalpa tendrá en su banquillo a un estratega con una amplia carrera futbolísticas y que estuvo formado bajo la enseñanza de dos leyendas del balompié mundial.

AB31122266

El ex defensa brasileño Aloísio Pires Alves, leyenda del Porto y primer capitán negro en la historia del Barcelona de España, ​​quien cuenta con licencia UEFA y experiencia como asistente de José Mourinho y alumno de Johan Cruyff estará llegando a un club de la Liga Nacional. El exdefensor se convirtió en entrenador poco después de retirarse en 2001. Se unió al cuerpo técnico del Porto, donde jugó durante 11 temporadas y se convirtió en el tercer jugador con más partidos disputados en la historia del equipo, con más de 470 encuentros. Esto también lo convierte en el jugador extranjero con más partidos jugados. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE