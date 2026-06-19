Selección de Honduras incorpora a joven promesa de origen africano del Espanyol

La Federación de Fútbol de Honduras, FFH, sigue ampliando su radar internacional en busca de talento con raíces catrachas y ha conseguido sumar a una nueva promesa que se forma en el fútbol europeo.
Como parte del proceso de captación impulsado por el director deportivo Francis Hernández, el organismo federativo logró concretar el acercamiento con Kevin Gyamfi González, defensor central que milita en las categorías inferiores del Espanyol de Barcelona, una de las canteras con mayor prestigio en España.
Hernández sostuvo una serie de reuniones con el joven futbolista y su entorno familiar, presentando el proyecto deportivo de la Selección Nacional y la visión de futuro que busca desarrollar la Federación con jugadores hondureños nacidos o formados en el extranjero.
Kevin, hijo de padre ghanés y madre hondureña, tiene 15 años y estuvo acompañado en todo momento por sus padres, quienes participaron activamente en las conversaciones y analizaron junto al jugador la propuesta presentada por la FFH.
Tras el proceso de diálogo y evaluación, el zaguero tomó la decisión de incorporarse al proyecto deportivo de Honduras, dando un paso importante en su carrera con la intención de representar al país de su ascendencia materna en futuras competiciones internacionales.
Durante el encuentro, el futbolista expresó su entusiasmo por la oportunidad de vincularse a la selección hondureña y destacó la confianza que le genera el plan de trabajo expuesto por la Federación.
"Estoy muy feliz de poder formar parte de este proyecto. Creo que me ayudará a seguir creciendo como futbolista y como persona", manifestó el joven defensor.
La incorporación de Gyamfi representa un nuevo éxito para el programa de scouting internacional que lidera Francis Hernández, una estrategia orientada a identificar y acercar a futbolistas elegibles para Honduras que desarrollan su carrera en academias y clubes de alto nivel alrededor del mundo.
Con apenas unos años de formación en una de las estructuras más competitivas del fútbol español, Kevin Gyamfi González aparece como una apuesta de futuro para las selecciones nacionales, reforzando la intención de la Federación de ampliar su universo de talento y fortalecer las bases de la Bicolor de cara a los próximos ciclos mundialistas.
Francis Hernández logró incorporar recientemente al proyecto de Selecciones de Honduras a jóvenes talentos como: Keyrol Figueroa (Liverpool Sub-21), Víctor Vanderbroucke (KAA Gent Sub-21), José Alfredo Rodríguez (Barcelona Sub-15), Richard Martínez (Girona), Welson Jiménez (Girona) y destacó que habrá más incorporaciones.
DATOS DE KEVIN GYAMFI GONZÁLEZ
CLUB AL QUE PERTENECE: Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona
CATEGORÍA: Cadete S15
POSICIÓN: Defensa central
FECHA DE NACIMIENTO: 01/01/2011
EDAD: 15 Años.