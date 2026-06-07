Edrick Menjívar tras derrota ante Argentina: "Deja esa enseñanza de mejorar"

A pesar del resultado adverso de 2-0 y sin Messi en la cancha, el arquero del Olimpia rescató el esfuerzo colectivo y el valor que tiene enfrentar a rivales de primer nivel en su preparación.

Luego de la derrota sufrida ante la selección de Argentina en el Kyle Field, el guardameta de la Selección de Honduras , Edrick Menjívar, compareció ante los medios de comunicación en la zona mixta para analizar el rendimiento catracho frente a la campeona del mundo.

"Dentro de nuestras posibilidades hicimos un gran partido. Obviamente, sin el balón trabajamos más ante una selección madura; son candidatos y es una derrota que nos da una pauta para mejorar", admitió Menjívar.

Para el portero hondureño, la intensidad del rival durante los 90 minutos dejó una lección clara para el grupo: "Siempre queremos jugar contra los mejores. Sabemos que es un equipo físicamente bien en los 90 minutos y nos deja esa enseñanza de mejorar. Nos faltó tener esa tranquilidad con el balón", analizó de manera autocrítica.

Al ser consultado sobre si el peso del escenario o la jerarquía de las figuras albicelestes provocaron nerviosismo dentro del plantel de la H, el guardameta fue tajante al matizar las emociones del grupo: "Más que todo es ansiedad".

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Uno de los momentos más cruciales del encuentro fue el penal ejecutado por el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, quien abrió el marcador.

Menjívar detalló la lectura que hizo en el mano a mano y reconoció la frialdad del atacante argentino. "Fue un gran cobro. Lo aguanté y, si me tiraba antes, me la cambiaba. Todo el mérito es para él", concluyó el guardameta, quien fue de los elementos más exigidos en el compromiso disputado en territorio texano.