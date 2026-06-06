Scaloni y su sueño en el Mundial tras vencer a Honduras: "No pensamos en repetir"

Tras la victoria de Argentina por 2-0 sobre Honduras, en uno de sus últimos compromisos de preparación antes del inicio del Mundial de 2026, el seleccionador Lionel Scaloni compartió sus valoraciones sobre el rendimiento de la Albiceleste y también tuvo palabras de respeto y reconocimiento hacia la Bicolor. El entrenador argentino compareció ante los medios con cautela al referirse a las aspiraciones de su equipo en la próxima Copa del Mundo, donde buscará defender el título conquistado en Qatar 2022. Sin embargo, antes de hablar sobre el torneo, abordó una de las noticias más sensibles de los últimos días: la baja del defensor Leonardo Balerdi de la lista definitiva de 26 convocados. Scaloni explicó que la lesión muscular sufrida por el zaguero terminó siendo más grave de lo esperado y que, pese a la esperanza inicial, finalmente se tomó la difícil decisión de excluirlo de la convocatoria mundialista.

“Ayer teníamos la esperanza de que no fuera lo que parecía. Al final se confirmó. Lamentablemente tenemos que darlo de baja porque no cumple los requisitos mínimos para poder ayudarnos en la fase de grupos. Era demasiado arriesgado. Con todo el dolor del mundo tuve que hablar con él y comunicarle que no iba a formar parte de la Copa”, manifestó el técnico. El estratega no ocultó el afecto que siente por el jugador y confesó que la noticia impactó emocionalmente al grupo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Tengo un cariño muy grande por él, porque desde el primer día que empecé a dirigir a la Selección Sub-20 formó parte del proceso y había trabajado muchísimo para estar aquí. Hablé lo que tenía que hablar con él y es una lástima. Afrontar este partido fue difícil porque todo el grupo quedó un poco tocado por lo que le pasó. Creo que lo sacamos adelante de la mejor manera, pero de ayer a hoy pasamos momentos muy duros”, agregó.

Respecto al futbolista que ocupará el lugar vacante en la convocatoria, Scaloni aseguró que todavía no ha tomado una decisión definitiva. El entrenador considera que existen otros jugadores con molestias físicas y prefiere esperar antes de realizar cualquier movimiento. “Creemos que no estamos al cien por cien con varios jugadores y vamos a esperar. Tenemos otro partido más para sacar conclusiones sobre lo que el equipo necesita. La desgracia del Flaco hace que tengamos que replantearnos muchas situaciones que están pasando con otros compañeros también. No queremos apresurarnos porque podríamos tomar una decisión equivocada”, explicó.

SU OPINIÓN SOBRE HONDURAS